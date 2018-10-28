Елена Викторовна, скатертью дорога и ни гвоздя, ни жезла!!!

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Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с профессиональным праздником, Днём работников автомобильного транспорта ди⁠ректора МУП «БАТП» и депутата Совета депутатов г.Бердска- Бороздину Елену Викторовну!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! С честью и достоинством выполнять свои служебные обязанности и нести звание народного избранника, работая на благо нашего города и её жителей!

Уважаемая, Елена Викторовна! В качестве ди⁠ректора МУП «БАТП», Вы, занимаетесь очень серьёзным и крайне необходимым для нашего города делом, обеспечивая муниципальные перевозки жителей и гостей нашего города! Особенно в услугах МУП «БАТП» нуждаются Ветераны, пенсионеры, инвалиды, а так же слабо или малозащищённые слои наших сограждан! Именно поэтому, Ваша работа и работа возглавляемого Вами предприятия, так необходимы и крайне полезны нашему городу!

Нам прекрасно известно, как, порой нелегко и с огромным трудом, Вам и Вашему предприятию удаётся осуществлять свой функционал и свою трудовую деятельность, ежедневно решая огромную массу вопросов и проблем!

Огромное, Вам, спасибо за Ваш нелёгкий труд!

Ну, и конечно же, поздравляем с праздником всех автомобилистов нашего города!

Скатертью дорога и ни гвоздя, ни жезла!!!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.