КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам срочно
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мемориальные доски погибшим в Афганистане и Сирии летчикам открыли в школе Бердска

Меркель заговорила на русском с Путиным о его пальто

Задавила насмерть 67-летняя автоледи на Suzuki Swift пенсионерку на обочине в Новосибирске

Охранник не пустил мать с ребенком-инвалидом в коляске в школу Бердска

Уничтожать вражеские спутники научились военные России

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска

Упала стрела башенного крана на новостройке в Новосибирске

Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за «похищенную воду» взыскивает по суду КБУ Бердска

2 млн россиян страдают ожирением

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Елена Викторовна, скатертью дорога и ни гвоздя, ни жезла!!!

Ну, и конечно же, поздравляем с праздником всех автомобилистов нашего города!

28.10.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с профессиональным праздником, Днём работников автомобильного транспорта ди⁠ректора МУП «БАТП» и депутата Совета депутатов г.Бердска- Бороздину Елену Викторовну!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! С честью и достоинством выполнять свои служебные обязанности и нести звание народного избранника, работая на благо нашего города и её жителей!

Уважаемая, Елена Викторовна! В качестве ди⁠ректора МУП «БАТП», Вы, занимаетесь очень серьёзным и крайне необходимым для нашего города делом, обеспечивая муниципальные перевозки жителей и гостей нашего города! Особенно в услугах МУП «БАТП» нуждаются Ветераны, пенсионеры, инвалиды, а так же слабо или малозащищённые слои наших сограждан! Именно поэтому, Ваша работа и работа возглавляемого Вами предприятия, так необходимы и крайне полезны нашему городу!
Нам прекрасно известно, как, порой нелегко и с огромным трудом, Вам и Вашему предприятию удаётся осуществлять свой функционал и свою трудовую деятельность, ежедневно решая огромную массу вопросов и проблем!

Огромное, Вам, спасибо за Ваш нелёгкий труд!

Ну, и конечно же, поздравляем с праздником всех автомобилистов нашего города!

Скатертью дорога и ни гвоздя, ни жезла!!!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Со 100-летием ВЛКСМ! Елена Викторовна, скатертью дорога и ни гвоздя, ни жезла!!! Всех лётчиков с Днём создания армейской авиации!

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Всех автомобилистов поздравляем, а местному ппп лдпр и Горобцу пора бы уже выделить отдельную колонку под поздравления.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Подхолимаж,а еще спосибо за ржавые автобусыкоторые возили дачников. 20 км задыхались от пыли,Автобусы как из фидьмов ужаса. Сегодня на маршруте 1 ехали,сиденья все рванные,автобус ржавый.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Аноним

    В представлении россиян чище, глаже, ровнее хорошей холщовой или тем более «камчатной» (шёлковой) скатерти ничего на свете не могло быть. Дороги в древней Руси не отличались ни чистотой, ни гладкостью. Ездить по ним было истинным мучением, и лучшего пожелания, чем дороги, ровной, как скатерть, хозяин не мог сделать уезжающим гостям. Вначале восклицание «Скатертью дорога!» и понималось как доброе пожелание. Но потом оно приобрело как раз противоположный, иронический смысл. Теперь так говорят, желая показать, что уход или отъезд человека не причинит остающимся ни малейшего огорчения. «Скатертью дорога!» аналогично словам: «Убирайся», «Прочь», «Исчезни», «Проваливай», «Пошёл вон». :-D :-D :-D
    и при этом ни гвоздя, ни жезла *LOL*

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика