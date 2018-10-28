Елена Викторовна, скатертью дорога и ни гвоздя, ни жезла!!!

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:
Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с профессиональным праздником, Днём работников автомобильного транспорта директора МУП «БАТП» и депутата Совета депутатов г.Бердска- Бороздину Елену Викторовну!
Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! С честью и достоинством выполнять свои служебные обязанности и нести звание народного избранника, работая на благо нашего города и её жителей!
Уважаемая, Елена Викторовна! В качестве директора МУП «БАТП», Вы, занимаетесь очень серьёзным и крайне необходимым для нашего города делом, обеспечивая муниципальные перевозки жителей и гостей нашего города! Особенно в услугах МУП «БАТП» нуждаются Ветераны, пенсионеры, инвалиды, а так же слабо или малозащищённые слои наших сограждан! Именно поэтому, Ваша работа и работа возглавляемого Вами предприятия, так необходимы и крайне полезны нашему городу!
Нам прекрасно известно, как, порой нелегко и с огромным трудом, Вам и Вашему предприятию удаётся осуществлять свой функционал и свою трудовую деятельность, ежедневно решая огромную массу вопросов и проблем!
Огромное, Вам, спасибо за Ваш нелёгкий труд!
Ну, и конечно же, поздравляем с праздником всех автомобилистов нашего города!
Скатертью дорога и ни гвоздя, ни жезла!!!
С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.
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Всех автомобилистов поздравляем, а местному ппп лдпр и Горобцу пора бы уже выделить отдельную колонку под поздравления.
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Подхолимаж,а еще спосибо за ржавые автобусыкоторые возили дачников. 20 км задыхались от пыли,Автобусы как из фидьмов ужаса. Сегодня на маршруте 1 ехали,сиденья все рванные,автобус ржавый.
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В представлении россиян чище, глаже, ровнее хорошей холщовой или тем более «камчатной» (шёлковой) скатерти ничего на свете не могло быть. Дороги в древней Руси не отличались ни чистотой, ни гладкостью. Ездить по ним было истинным мучением, и лучшего пожелания, чем дороги, ровной, как скатерть, хозяин не мог сделать уезжающим гостям. Вначале восклицание «Скатертью дорога!» и понималось как доброе пожелание. Но потом оно приобрело как раз противоположный, иронический смысл. Теперь так говорят, желая показать, что уход или отъезд человека не причинит остающимся ни малейшего огорчения. «Скатертью дорога!» аналогично словам: «Убирайся», «Прочь», «Исчезни», «Проваливай», «Пошёл вон».
и при этом ни гвоздя, ни жезла
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