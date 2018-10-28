В рубрику «Сообщи свои новости» написало

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех лётчиков с Днём создания армейской авиации!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

Высоких показателей в боевой и политической подготовке! И конечно же, чтобы Ваши полёты были не боевыми а, только учебно-тренировочными! Мирного и безоблачного неба,Вам!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.