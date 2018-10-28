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Интересно, а как в Минтрансе определять будут «час пик»?

Нужна же масса контролёров.

28.10.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:

Интересно, а как в Минтрансе определять будут «час пик»? Нужна же масса контролёров.
Напротив «Минтранса» я видел тока «ягуары» да «мерсы».


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