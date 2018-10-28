Интересно, а как в Минтрансе определять будут «час пик»?

Мемориальные доски погибшим в Афганистане и Сирии летчикам открыли в школе Бердска
Меркель заговорила на русском с Путиным о его пальто
Задавила насмерть 67-летняя автоледи на Suzuki Swift пенсионерку на обочине в Новосибирске
Охранник не пустил мать с ребенком-инвалидом в коляске в школу Бердска
Уничтожать вражеские спутники научились военные России
Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска
Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска
Упала стрела башенного крана на новостройке в Новосибирске
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