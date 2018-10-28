Снег с сильным ветром и похолодание надвигаются на Бердск

В Новосибирской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. О надвигающейся непогоде в воскресенье экстренно предупредили в региональном управлении МЧС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в конце дня 28 октября и ночью 29 октября по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, налипание мокрого снега. Усиление ветра до 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с. Похолодание.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

В воскресенье днем воздух в Бердске прогрелся до 16 градусов. Но уже к вечеру синоптики обещают похолодание. А ночью, возможно, температура понизится до +2 градусов. И это на фоне снега и сильного ветра.

Уже с 31 октября прогнозируют минусовые температуры. Всю неделю будет идти снег. Небольшое потепление синоптики ожидают в Бердске лишь 5 ноября.