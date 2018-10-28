Мемориальные доски погибшим в Афганистане и Сирии летчикам открыли в школе Бердска
Меркель заговорила на русском с Путиным о его пальто
Задавила насмерть 67-летняя автоледи на Suzuki Swift пенсионерку на обочине в Новосибирске
Охранник не пустил мать с ребенком-инвалидом в коляске в школу Бердска
Уничтожать вражеские спутники научились военные России
Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска
Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска
Упала стрела башенного крана на новостройке в Новосибирске
Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за «похищенную воду» взыскивает по суду КБУ Бердска
мёрзну чо-то, отвечает по немецки, некому погреть…
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Кто в пальто? вот так новость
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Новый мэр — вы что,свою подругу не узнали?
И за что только вам зарплату платят?
Человек —-
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Главное, чтобы костюмчик сидел….
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Батюшки. Человека шалмана на выходные опять отпустили
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Между прочим, из букв М, Е, Р, К, Е, Л, Ь легко складывается слово КРЕМЛЬ. )
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