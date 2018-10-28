Меркель заговорила на русском с Путиным о его пальто

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на русском языке задала президенту России Владимиру Путину вопрос о его пальто, пишет телеканал RT.

«Сибирское пальто?» — спросила она российского лидера.

Меркель и Путин находятся в Стамбуле, где проходит четырёхсторонний саммит Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию.

В мае Меркель поздравила Дмитрия Медведева с назначением на пост премьера и по-русски пожелала ему счастливого пути.