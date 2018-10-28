Задавила насмерть 67-летняя автоледи на Suzuki Swift пенсионерку на обочине в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска в субботу в ДТП погиб пешеход под колесами кросовера, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Днем 27 октября 67-летняя жительница Новосибирска, управляя автомобилем «Сузуки Свифт», двигалась со стороны улицы Бердское шоссе в направлении СНТ «Инская». В пути следования по улице Бердское шоссе у дома № 2 она выехала на полосу встречного движения, затем на обочину, где совершила наезд на пешехода.

В результате аварии 66-летняя жительница Дзержинского района столицы Сибири от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.