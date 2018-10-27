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Охранник не пустил мать с ребенком-инвалидом в коляске в школу Бердска

На следующее утро Елене позвонил директор школы и объяснил, что охранник все неправильно понял. Согласно инструкции он должен был не просто пропустить женщину с коляской, а еще и помочь ей подняться наверх. (ВИДЕО)

27.10.2018 Фото: pxhere.com 4 коммент.
 
Охранник не пустил мать с ребенком инвалидом в коляске в школу Бердска

Охранник бердской школы не впустил в здание мать с ребенком-инвалидом

В одну из школ Бердска в Новосибирской области охранник отказался впустить мать с ребенком-инвалидом. Мужчина уверен, что действовал правильно, согласно должностной инструкции.

Случаем заинтересовались в местном фонде помощи людям с ограниченными возможностями. И выяснили, что это проблема не одной конкретной школы.

Елена Пилюгина пришла в школу забрать старшую дочь, младшего ребенка привезла в коляске. У него тяжелая форма ДЦП. Но дальше тамбура охранник женщину не пустил. Он аргументировал это тем, что «по школе нельзя ходить с коляской».
«Вот представляете, вечером, когда здесь идут последние уроки, вкатывается эта коляска, и я не знаю, в каких целях это происходит. Если мы пустим это на самотек… Проезжайте, кто хочет и как хочет. И тогда зачем я здесь сижу?» — рассказал «Звезде» охранник школы № 3 г. Бердска Алексей Обуденых.

На следующее утро Елене позвонил директор школы и объяснил, что охранник все неправильно понял. Согласно инструкции он должен был не просто пропустить женщину с коляской, а еще и помочь ей подняться наверх.

«Мы уже сталкивались с этим и в горбольнице, и в горсуде: нас не пропускают с коляской и говорят: «Оставляйте коляску на улице». Я каждый раз комментирую: «Ребенок-инвалид». И люди относятся с пониманием. Ну, трехлетнего ребенка сложно постоянно носить на руках», — рассказала «Звезде» мать ребенка Елена Пилюгина.

Случаем заинтересовался местный фонд помощи инвалидам. О действиях охранника и отсутствии в школе пандусов активисты сообщили местной администрации.

Источник: ТВ Звезда


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(4) Комментариев

  1. Ирина

    Зачем нам такие чиновники, которым наплевать на собственный народ. Я имею ввиду комментарии Тузовой.

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    • Аноним

      Иногда мне кажется что такие комменты пишут сами чиновники . Пукнул и смотрит на реакцию окружающих .
      Сколько можно то , все уже провоняли , здание администрации уже вибрирует , скоро стены рухнут .

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  2. Аноним

    Польза от таких охранников видна на примере Керчи

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  3. Cоceд

    Не пойму, зачем, чтобы забрать ребенка надо к нему подняться на этаж. Можно же подождать у входа, как делают ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ родители. А если охранник уйдет с рабочего места, таща ребенка-инвалида на другой этаж, школа остается без охраны? ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ дети останутся незащищенными? Я требую гарантий охраны И ДРУГИХ детей! Узнаю, что охранник покинет пост, чтобы утащить ребенка-инвалида, напишу жалобу!

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