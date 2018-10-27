Охранник не пустил мать с ребенком-инвалидом в коляске в школу Бердска
На следующее утро Елене позвонил директор школы и объяснил, что охранник все неправильно понял. Согласно инструкции он должен был не просто пропустить женщину с коляской, а еще и помочь ей подняться наверх. (ВИДЕО)
Охранник бердской школы не впустил в здание мать с ребенком-инвалидом
В одну из школ Бердска в Новосибирской области охранник отказался впустить мать с ребенком-инвалидом. Мужчина уверен, что действовал правильно, согласно должностной инструкции.
Случаем заинтересовались в местном фонде помощи людям с ограниченными возможностями. И выяснили, что это проблема не одной конкретной школы.
Елена Пилюгина пришла в школу забрать старшую дочь, младшего ребенка привезла в коляске. У него тяжелая форма ДЦП. Но дальше тамбура охранник женщину не пустил. Он аргументировал это тем, что «по школе нельзя ходить с коляской».
«Вот представляете, вечером, когда здесь идут последние уроки, вкатывается эта коляска, и я не знаю, в каких целях это происходит. Если мы пустим это на самотек… Проезжайте, кто хочет и как хочет. И тогда зачем я здесь сижу?» — рассказал «Звезде» охранник школы № 3 г. Бердска Алексей Обуденых.
На следующее утро Елене позвонил директор школы и объяснил, что охранник все неправильно понял. Согласно инструкции он должен был не просто пропустить женщину с коляской, а еще и помочь ей подняться наверх.
«Мы уже сталкивались с этим и в горбольнице, и в горсуде: нас не пропускают с коляской и говорят: «Оставляйте коляску на улице». Я каждый раз комментирую: «Ребенок-инвалид». И люди относятся с пониманием. Ну, трехлетнего ребенка сложно постоянно носить на руках», — рассказала «Звезде» мать ребенка Елена Пилюгина.
Случаем заинтересовался местный фонд помощи инвалидам. О действиях охранника и отсутствии в школе пандусов активисты сообщили местной администрации.
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Зачем нам такие чиновники, которым наплевать на собственный народ. Я имею ввиду комментарии Тузовой.
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Иногда мне кажется что такие комменты пишут сами чиновники . Пукнул и смотрит на реакцию окружающих .
Сколько можно то , все уже провоняли , здание администрации уже вибрирует , скоро стены рухнут .
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Польза от таких охранников видна на примере Керчи
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Не пойму, зачем, чтобы забрать ребенка надо к нему подняться на этаж. Можно же подождать у входа, как делают ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ родители. А если охранник уйдет с рабочего места, таща ребенка-инвалида на другой этаж, школа остается без охраны? ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ дети останутся незащищенными? Я требую гарантий охраны И ДРУГИХ детей! Узнаю, что охранник покинет пост, чтобы утащить ребенка-инвалида, напишу жалобу!
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