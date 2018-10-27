Уничтожать вражеские спутники научились военные России

По данным военного ведомства, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году. Исполнитель контракта — Владимирский завод «Электроприбор»
В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник «Интерфакса» в оборонно-промышленном комплексе.
«Комплекс «Тирада-2С» проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — сказал он, не уточнив подробностей.
По его словам, комплекс будет управляться при помощи специалистов-операторов.
В январе 2018 года собеседник «Интерфакса» сообщал, что российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника. По его словам, один из проектов — «Тирада-2», опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 году. Собеседник агентства отметил тогда, что данный комплекс сможет с земли выводить из строя спутники связи. Комплекс действует путем радиоэлектронного подавления, рассказал он.
В августе на форуме «Армия 2018» публично был подписан контракт на поставку Минобороны РФ новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2.3». По данным военного ведомства, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году. Исполнитель контракта — Владимирский завод «Электроприбор».
О том, что Россия работает над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов.
В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».
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А толку то то…..
почему же русский медведь позволяет с собой так поступать: туркам и евреям сбивать наши самолеты, американцам с шестерками хохлами бомбить русский Донбасс,прибалтам и казахам издеваться над русскоязычными? Да что там говорить: даже внутри РФ русские бегут из республик Кавказа и Сибири, потому что даже внутри ее нацмены не уважают власть Москвы и высасывают из нее только деньги.
Россией, блин, вообще кто-то управляет?
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