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Уничтожать вражеские спутники научились военные России

Проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.

27.10.2018 Фото: pxhere.com Один комментарий
 
Уничтожать вражеские спутники научились военные России

По данным военного ведомства, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году. Исполнитель контракта — Владимирский завод «Электроприбор»

В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник «Интерфакса» в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс «Тирада-2С» проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — сказал он, не уточнив подробностей.

По его словам, комплекс будет управляться при помощи специалистов-операторов.

В январе 2018 года собеседник «Интерфакса» сообщал, что российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника. По его словам, один из проектов — «Тирада-2», опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 году. Собеседник агентства отметил тогда, что данный комплекс сможет с земли выводить из строя спутники связи. Комплекс действует путем радиоэлектронного подавления, рассказал он.

В августе на форуме «Армия 2018» публично был подписан контракт на поставку Минобороны РФ новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2.3». По данным военного ведомства, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году. Исполнитель контракта — Владимирский завод «Электроприбор».

О том, что Россия работает над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов.

В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А толку то то…..
    почему же русский медведь позволяет с собой так поступать: туркам и евреям сбивать наши самолеты, американцам с шестерками хохлами бомбить русский Донбасс,прибалтам и казахам издеваться над русскоязычными? Да что там говорить: даже внутри РФ русские бегут из республик Кавказа и Сибири, потому что даже внутри ее нацмены не уважают власть Москвы и высасывают из нее только деньги.
    Россией, блин, вообще кто-то управляет?

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