Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска
Каждый год Обское море смывает 2 метра бердской суши. Глава бюджетного комитета регионального Заксобрания Александр Морозов предлагает как один из вариантов берегоукрепления на условиях государственно-частном партнерства.(ВИДЕО, ФОТО)
Глава Бердска Евгений Шестернин и министр природных ресурсов НСО Александр Дубовицкий на бердском побережье
-Как у вас красиво! — были первые слова министра природных ресурсов Новосибирской области Александра Дубовицкого, сошедшего с катера после осмотра бердских берегов в субботу, 27 октября.
Александр Васильевич признался, что всегда с удовольствием приезжает в Бердск, где чудесная природа, чистый воздух и гостеприимные люди. Но на этот раз его визит был рабочим. Министру показали бердское побережье Обского моря, которое разрушает вода.
Берег недалеко от парка отдыха «На камнях»
Автор видео Анастасия Солодкова
Александра Дубовицкого и председателя комитета по бюджету Заксобрания Новосибирской области сопровождали мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, руководитель бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова и начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.
Николай Егорович как старожил и знаток местной акватории провел своеобразную экскурсию — с воды показал берега, которые катастрофически обрушаются. В основном это побережье Обского моря в так называемом микрорайоновском лесу — от базы «Чайка» до парка отдыха «На камнях».
По словам главы Бердска Евгения Шестернина, берегоукрепление — это очень затратная статься расходов, которую городским бюджетом никогда не покрыть. Вряд ли справится и региональная казна.
-Здесь нужна серьезная федеральная программа, — подчеркнул Евгений Анатольевич, отметив, что оценку степени разрушения береговой полосы должны дать специалисты. — Береговая зона сопряжена с лесным массивом, который мы каждый год теряем. Идет осыпание грунта, и теряем лес. Вот в чем проблема. Лесники говорят: не переживайте за лес — мы его всегда посадим, а переживайте за землю.
Автор видео Анастасия Солодкова
По словам Шестернина, замгубернатора Добовицкий быстро откликнулся на приглашение увидеть воочию масштабы проблемы — он понимает, что вопрос нужно решать и не сидя в кабинете. Это была ознакомительная поезда, которая дала представление о реальном положении вещей.
Космическая съемка показала, что Бердск теряет примерно 0,2 га за год.
Берег смывает вода
-Конечно, можно на карте смотреть точки изменения береговой полосы. А когда ты сам видишь масштабы проблемы, это совсем по-другому воспринимается, — прокомментировал мэр, отметив, что не случайно на осмотре берегов пригласили руководителя бюджетного комитета регионального парламента, поскольку берегоукрепление требует огромных денег. — Он посмотрел сам и будет убедительным для своих коллег по Заксобранию.
Бердск привлек к себе пристальное внимание в 2018 году подтоплением территории частного сектора. Областное правительство откликнулось, выделив деньги на сооружение дренажной системы. Три дня назад прошли еще одни торги, которые позволили приступить ко второй очереди осушения.
-Чтобы такой непрогнозируемой ситуации не случилось больше в Бердске, уже в части берегов, мы и провели ознакомительную поездку. Теперь слово за специалистами Верхне-Обского бассейнового управления и министерства природных ресурсов. Мы пока сделаем предварительную оценку состояния берегов водохранилища. Мы должны выйти на принятие проектного решения о том, какой перечень работ нам необходимо провести, чтобы предотвратить обрушение берегов, — спрогнозировал Александр Дубовицкий.
Министр природных ресурсов и экологии НСО Александр Дубовицкий
Автор видео Анастасия Солодкова
По его словам, Бердск не одинок в своей беде. В Новосибирской области 14 населенных пунктов, которые испытывают похожие проблемы. В трех территориях уже провели необходимые работы по берегоукреплению. Сделали защитные дамбы в Быстровке, Сосновке и поселке Ленинском.
Александр Морозов, глава бюджетного комитета областного Заксобрания, полагает, что региону собственными силами не решить проблему обрушения берегов, на которую требуются миллиарды. Поэтому нужно привлекать частные инвестиции, считает депутат.
-Это очень большие ресурсы. Другое дело, что подходы к решению проблемы могут быть разные. На мой взгляд, пока они крайне неэффективны, устаревшие. Денег всегда мало, а на эти цели их вообще нет. То, чем сказал Александр Васильевич о трех населенных пунктах — это километров шесть. А береговая линия — это сотни километров. И в основном это курортные места. А Бердск — это жемчужина Новосибирской области. И, конечно же, хотелось бы, ее соответствующим образом обустроить. На мой взгляд, здесь должен быть какой-то частно-государственный подход. Государство должно оставить для муниципальных целей какой-то ресурс общедоступности и решения санитарных проблем, все остальное — хотим мы или не хотим, но иного пути нет — должен быть бизнес, — высказался Морозов.
Это должно произойти, если, по его мнению, не найдется каких-либо масштабных федеральных решений. Но спасать бердский берег нужно немедленно — каждый год город теряет два метра береговой полосы, которую поглощает Обское море.
-Проблему нужно решать для будущих поколений. Поэтому девиз такой: «Сохраним берег Бердска на века», — заявил Александр Морозов.
О сроках начала каких-либо работ по берегоукреплению он говорить не берется. Но уверен, что новая команда губернатора, начнет «эту историю».
Александр Морозов, глава бюджетного комитета Заксобрания НСО (на фото — справа)
Автор видео Анастасия Солодкова
Еще одна проблема Бердска, которая стоит не менее остро — уровень водозабора на Новосибирском водохранилище, снабжающего половину города водой. О этом тоже напомнил министру мэра Шестернин: все связано между собой. Рукотворное море мелеет и Бердску не хватает питьевой воды.
Как пояснил Александр Дубовицкий, одной плотины Новосибирской ГЭС не хватает для сброса воды в водохранилище. Вот когда будет вторая плотина, тогда не нужно будет сбрасывать воду и оголять водозабор:
-Вторая плотина позволит полностью нивелировать все риски и полностью обеспечить Бердск водой.
Высокие берега в Бердске разрушает волна, когда дуют юго-западные ветры, полагает начальник бердского ПСО Николай Ярманов.
-Волноотбойник надо делать, — уверен Николай Егорович.
О том, что смоет в Обское море оставшийся без леса Бердск, говорили ровно год назад на экологическом форуме. Тогда водники предлагали отдавать берега инвесторам или «передвинуть» город. Бердские экологи и чиновники хотят вернуть затопленные территории и остановить разрушение берегов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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