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Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Каждый год Обское море смывает 2 метра бердской суши. Глава бюджетного комитета регионального Заксобрания Александр Морозов предлагает как один из вариантов берегоукрепления на условиях государственно-частном партнерства.(ВИДЕО, ФОТО)

27.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой, Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин и министр природных ресурсов НСО Александр Дубовицкий на бердском побережье

-Как у вас красиво! — были первые слова министра природных ресурсов Новосибирской области Александра Дубовицкого, сошедшего с катера после осмотра бердских берегов в субботу, 27 октября.

Александр Васильевич признался, что всегда с удовольствием приезжает в Бердск, где чудесная природа, чистый воздух и гостеприимные люди. Но на этот раз его визит был рабочим. Министру показали бердское побережье Обского моря, которое разрушает вода.

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Берег недалеко от парка отдыха «На камнях»

Автор видео Анастасия Солодкова

Александра Дубовицкого и председателя комитета по бюджету Заксобрания Новосибирской области сопровождали мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, руководитель бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова и начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.

Николай Егорович как старожил и знаток местной акватории провел своеобразную экскурсию — с воды показал берега, которые катастрофически обрушаются. В основном это побережье Обского моря в так называемом микрорайоновском лесу — от базы «Чайка» до парка отдыха «На камнях».

По словам главы Бердска Евгения Шестернина, берегоукрепление — это очень затратная статься расходов, которую городским бюджетом никогда не покрыть. Вряд ли справится и региональная казна.

-Здесь нужна серьезная федеральная программа, — подчеркнул Евгений Анатольевич, отметив, что оценку степени разрушения береговой полосы должны дать специалисты. — Береговая зона сопряжена с лесным массивом, который мы каждый год теряем. Идет осыпание грунта, и теряем лес. Вот в чем проблема. Лесники говорят: не переживайте за лес — мы его всегда посадим, а переживайте за землю.

Автор видео Анастасия Солодкова

По словам Шестернина, замгубернатора Добовицкий быстро откликнулся на приглашение увидеть воочию масштабы проблемы — он понимает, что вопрос нужно решать и не сидя в кабинете. Это была ознакомительная поезда, которая дала представление о реальном положении вещей.

Космическая съемка показала, что Бердск теряет примерно 0,2 га за год.

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Берег смывает вода

-Конечно, можно на карте смотреть точки изменения береговой полосы. А когда ты сам видишь масштабы проблемы, это совсем по-другому воспринимается, — прокомментировал мэр, отметив, что не случайно на осмотре берегов пригласили руководителя бюджетного комитета регионального парламента, поскольку берегоукрепление требует огромных денег. — Он посмотрел сам и будет убедительным для своих коллег по Заксобранию.

Бердск привлек к себе пристальное внимание в 2018 году подтоплением территории частного сектора. Областное правительство откликнулось, выделив деньги на сооружение дренажной системы. Три дня назад прошли еще одни торги, которые позволили приступить ко второй очереди осушения.

-Чтобы такой непрогнозируемой ситуации не случилось больше в Бердске, уже в части берегов, мы и провели ознакомительную поездку. Теперь слово за специалистами Верхне-Обского бассейнового управления и министерства природных ресурсов. Мы пока сделаем предварительную оценку состояния берегов водохранилища. Мы должны выйти на принятие проектного решения о том, какой перечень работ нам необходимо провести, чтобы предотвратить обрушение берегов, — спрогнозировал Александр Дубовицкий.

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Министр природных ресурсов и экологии НСО Александр Дубовицкий

Автор видео Анастасия Солодкова

По его словам, Бердск не одинок в своей беде. В Новосибирской области 14 населенных пунктов, которые испытывают похожие проблемы. В трех территориях уже провели необходимые работы по берегоукреплению. Сделали защитные дамбы в Быстровке, Сосновке и поселке Ленинском.

Александр Морозов, глава бюджетного комитета областного Заксобрания, полагает, что региону собственными силами не решить проблему обрушения берегов, на которую требуются миллиарды. Поэтому нужно привлекать частные инвестиции, считает депутат.

-Это очень большие ресурсы. Другое дело, что подходы к решению проблемы могут быть разные. На мой взгляд, пока они крайне неэффективны, устаревшие. Денег всегда мало, а на эти цели их вообще нет. То, чем сказал Александр Васильевич о трех населенных пунктах — это километров шесть. А береговая линия — это сотни километров. И в основном это курортные места. А Бердск — это жемчужина Новосибирской области. И, конечно же, хотелось бы, ее соответствующим образом обустроить. На мой взгляд, здесь должен быть какой-то частно-государственный подход. Государство должно оставить для муниципальных целей какой-то ресурс общедоступности и решения санитарных проблем, все остальное — хотим мы или не хотим, но иного пути нет — должен быть бизнес, — высказался Морозов.

Это должно произойти, если, по его мнению, не найдется каких-либо масштабных федеральных решений. Но спасать бердский берег нужно немедленно — каждый год город теряет два метра береговой полосы, которую поглощает Обское море.

-Проблему нужно решать для будущих поколений. Поэтому девиз такой: «Сохраним берег Бердска на века», — заявил Александр Морозов.

О сроках начала каких-либо работ по берегоукреплению он говорить не берется. Но уверен, что новая команда губернатора, начнет «эту историю».

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Александр Морозов, глава бюджетного комитета Заксобрания НСО (на фото — справа)

Автор видео Анастасия Солодкова

Еще одна проблема Бердска, которая стоит не менее остро — уровень водозабора на Новосибирском водохранилище, снабжающего половину города водой. О этом тоже напомнил министру мэра Шестернин: все связано между собой. Рукотворное море мелеет и Бердску не хватает питьевой воды.

Как пояснил Александр Дубовицкий, одной плотины Новосибирской ГЭС не хватает для сброса воды в водохранилище. Вот когда будет вторая плотина, тогда не нужно будет сбрасывать воду и оголять водозабор:

-Вторая плотина позволит полностью нивелировать все риски и полностью обеспечить Бердск водой.

Высокие берега в Бердске разрушает волна, когда дуют юго-западные ветры, полагает начальник бердского ПСО Николай Ярманов.

-Волноотбойник надо делать, — уверен Николай Егорович.

О том, что смоет в Обское море оставшийся без леса Бердск, говорили ровно год назад на экологическом форуме. Тогда водники предлагали отдавать берега инвесторам или «передвинуть» город. Бердские экологи и чиновники хотят вернуть затопленные территории и остановить разрушение берегов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Деревья валятся в воду даже с низкого берега в Бердске


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Кусочек обвалился , раздувают из мухи слона

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