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Упала стрела башенного крана на новостройке в Новосибирске

Обошлось без жертв и разрушений. Происшествие случилось на ул. Есенина, где строится многоэтажный дом..

27.10.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Упала стрела башенного крана на новостройке в Новосибирске

На месте происшествия

На стройплощадке в Дзержинском районе Новосибирска в пятницу упала стрела башенного крана, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

26 октября в 15:45 на новостройке по ул. Есенина, 12/1 при демонтаже башенного крана упала стрела крана.

— Стрела упала на территорию стройплощадки. На земле разрушений строений и коммуникаций нет, — уточнили в спасательном ведомстве.

На место происшествия в том числе выезжали  сотрудники регионального управления МЧС России.


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