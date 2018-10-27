Упала стрела башенного крана на новостройке в Новосибирске

На стройплощадке в Дзержинском районе Новосибирска в пятницу упала стрела башенного крана, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

26 октября в 15:45 на новостройке по ул. Есенина, 12/1 при демонтаже башенного крана упала стрела крана.

— Стрела упала на территорию стройплощадки. На земле разрушений строений и коммуникаций нет, — уточнили в спасательном ведомстве.

На место происшествия в том числе выезжали сотрудники регионального управления МЧС России.