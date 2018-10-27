Уничтожать вражеские спутники научились военные России
Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска
Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска
Упала стрела башенного крана на новостройке в Новосибирске
Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за «похищенную воду» взыскивает по суду КБУ Бердска
2 млн россиян страдают ожирением
Живущих постоянно на дачах перепишет мэрия Бердска
Горбачев: началась новая гонка вооружений
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