Фото: фекальные воды несколько дней текут из колодца в Бердске

В рубрику «Сообщи свои новости» написалУже несколько дней происходит выброс фекальных вод из канализационного колодца по адресу Зеленая роща, 5. Все выбросы бурным потоком текут в сторону реки Раздельной. Несмотря на аварийную ситуацию в этот колодец продолжают сливаться ас.машины.