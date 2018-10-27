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Новый сбор: когда тебя давят в автобусе — плати ещё и за массаж!

Я почти не видел ни одной инициативы или проектов Госдумы, как-то облегчающих жизнь людей, которые для этого и избирали жирующих депутатов.

27.10.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Забыть бы Кремлю про Украину. И заняться не только великими стройками, поражающими мир, но и о жизни собственного народа подумать. Я почти не видел ни одной инициативы или проектов Госдумы, как-то облегчающих жизнь людей, которые для этого и избирали жирующих депутатов. Только о себе, неприкасаемых, пекутся. Вот сейчас из Минтранса кинули им идею — увеличить цену за проезд в транспорте в час пик. То есть, проще говоря, когда тебя давят в автобусе — плати ещё и за массаж! Нуу, слов нет…


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