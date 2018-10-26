Живущих постоянно на дачах перепишет мэрия Бердска

На подведении итогов дачного сезона с председателями садовых обществ начальник УГЗН Василий Пономарев рассказал о мерах безопасности для дачников, круглогодично проживающих в СНТ Бердска.

— Мы продиктовали телефоны экстренных служб на тот случай, если произойдут снежные заносы, будет необходим вызов скорой помощи, пожарной службы и другое. И попросили списки бердчан, проживающих на дачах с их контактными телефонами. Договорились, что эти списки принесут в администрацию в течение недели, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

В прошлом году был инцидент, когда сотрудники МЧС вызволяли дачников из снежных заносов. Нужно, чтобы дачники зимой не остались один на один со своими проблемами, знали, куда им нужно обратиться, отметила Нятина.