Горбачев: началась новая гонка вооружений

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в специальной колонке для газеты New York Times назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением новой гонки вооружений.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать этот договор, когда Москва его нарушает, и выйдут из него. По словам президента, Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.

«Была объявлена новая гонка вооружений», — написал бывший руководитель СССР, подписавший ДРСМД более 30 лет назад.

По мнению Горбачева, выход США из договора — это не первая жертва милитаризации международной обстановки. Он напомнил, что еще в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО, а в текущем году — из соглашения по иранской атомной программе.

«Военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти», — резюмировал один из авторов политики разрядки в конце 1980-х годов.

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности восьмого декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.

Источник: РИА Новости