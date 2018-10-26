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Благоустроить еще 10 дворов готовится власть Бердска

В рамках программы «Комфортная среда» в этом году отремонтировали семь дворов почти за 20 млн рублей. (ВИДЕО)

26.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Благоустроить еще 10 дворов готовится власть Бердска

По словам вице-мэра Владимира Захарова, имея за плечами опыт прошлого года, было легче реализовать проект по комфортной среде в этом году

Программу «Комфортная городская среда» рассматривали 24 октября на заседании Общественной палаты в Бердске

— Многоквартирный дом отличается от частного не только размерами, но и тем, что соседей в нем мы не выбираем. И нам приходится в этом обществе уметь договариваться. Умение договориться выливается в то, смог дом участвовать в реализации проекта или не смог. Если сумели жители договориться между собой, есть у них хороший старший по дому, который сможет сплотить коллектив и взаимодействует с депутатом, там есть результат, — отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

В этом году в программу попали 7 домов. Было выделено 19,5 млн рублей. Основу составили федеральный и региональный бюджеты, все остальное — средства из местного бюджета и собственников жилья. По сравнению с прошлым годом, как подчеркнул вице-мэр, сделан прорыв по установке детских площадок.

Автор видео Галина Панчева

-Управляющие компании были заказчиками работ. Это было ново для них и ново для нас. По весне порой были вопросы: сможем ли мы это сделать, хватит ли у нас кадрового резерва выйти заказчиками. Другой формы законодательство нам не дало. Спасибо УК СКС, «Город», «Вымпел Сервис», «Альтернатива», они справились. Осваивать деньги приходилось не на открытом пространстве, как при ремонте улиц, были достаточно стесненные условия на дворовых территориях. У нас был опыт прошлого года, когда мы начали опираться на старших по домам, на депутатов, на управляющие компании. В этом году работы прошли боле слаженно и дружно. Были организованы группы контроля в составе жителей, сотрудников УЖКХ, представителей Стройнадзора, УК, подрядчиков. Все вопросы решали совместно. Контроль вела комиссия общественного контроля — единственная легальная система общественного контроля, которая предусмотрена. Мы постоянно выезжали по вторникам или средам, встречались с подрядчиками и отслеживали ход работ. В прошлом году мы совершили подвиг — сделали 14 дворов за месяц. В этом году было гораздо легче, — акцентировал Владимир Николаевич.

В следующем году в федеральную программу войдут 10 многоквартирных домов. Горадминистрация и Общественная палата организовали встречу между теми, кто уже участвовал в программе и кто будет участвовать. Встреча прошла плодотворно.

— Сейчас уже идет проектирование на 2019 и 2020 годы. Надеемся, что к весне получим экспертизу проекто-сметной документации, — подчеркнул вице-мэр.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, то что сделали — это хорошо. Он напомнил ситуацию, когда депутат Заксобрания Зоя Родина в 2016 году призывала делать быстрее проект, не будет его — не будет финансирования. Теперь для того, чтобы был проект качественный, его нужно обсудить, понять. Пока снег не выпал, нужно выйти во двор и посмотреть, куда снег складывать, чтобы не получилось: весной делаем посадки, зимой их утромбовываем снегом, а весной вместе с веточками снег вывозим, привел пример Шестернин.

Автор видео Галина Панчева

— Вот. Круговорот воды в природе. Чтобы не было таких вещей, сейчас нам нужно помочь управляющим компаниям. УК никогда заказчиками не были. Они несут юридическую ответственность. А чтобы нести ответственность, нужно иметь в своем штате специалистов. А их нет. Так как изначально настрой работ УК был другой. Классический вариант ЖЭУ. Сейчас наша с вами задача продолжить процесс обучения. И обучение нужно вести с общественниками. Те, которые идут разговаривать с людьми, которые должны понимать принципиальные основы проектирования и планировки дворовой территории, — объяснил мэр.


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