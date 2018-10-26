Валютные депозиты россияне активно выводят из страны

В сентябре физические лица продолжили активно выводить из банков как валютные ($662 млн), так и рублевые средства (141 млрд руб.). За два месяца кредитные организации лишились почти 200 млрд руб. и более $2,3 млрд средств населения. Основные потери понесли банки, которые фигурировали в американском законопроекте о санкциях, ограничивающих валютные трансакции. При этом в выигрыше по большей части остались «дочки» иностранных банков и крупные частные банки.

Согласно отчетности банков на 1 октября, проанализированной “Ъ”, россияне продолжили активно забирать из банков валюту. Так, за сентябрь валютные депозиты в Сбербанке сократились более чем на $901 млн, в ВТБ — на $95 млн, в Совкомбанке — на $55 млн. Часть снятой с депозитов валюты россияне несли в «дочки» иностранных банков — в Райффайзенбанк ($233 млн), Росбанк ($46 млн), «Юникредит» ($41 млн). Кроме того, существенно приросли валютные вклады в Альфа-банке (на $100 млн) и в двух окологосударственных банках — «ФК Открытие» ($59 млн) и Газпромбанке ($47 млн). В целом по банковскому сектору валютные средства физических лиц сократились за сентябрь на $662 млн.

Одновременно население сокращало и рублевые вложения, причем в лидерах оттока средств также были Сбербанк (сокращение на 46 млрд руб.) и ВТБ (на 30 млрд руб.). Десятки миллиардов рублей граждане забрали и из Ситибанка, Газпромбанка и Бинбанка. При этом существенного перетока рублевых средств в какой-либо банк заметно не было. В результате помимо валюты население сняло с вкладов и 141 млрд руб. За два месяца (август и сентябрь) целенаправленного вывода средств объем депозитов в банковской системе сократился на 193 млрд руб. и $2,3 млрд.

В четверг в Сбербанке воздержались от комментариев по поводу сокращения депозитной базы. В ВТБ сообщили, что фиксируют сокращение депозитов физических лиц на 77 млрд руб. (по всем валютам), что составляет менее 1% от всего портфеля вкладов, и отметили, что по итогам октября ожидают притока вкладов. Также в ВТБ отметили тенденцию, связанную с «замещением долларовых депозитов на евро». При этом, как указано на сайте банка, долларовые вклады принимаются со ставкой 1,5–3% годовых, тогда как во вклады в евро — всего 0,5–0,7% годовых. В Бинбанке отток средств населения назвали плановым в рамках политики по снижению стоимости фондирования.

Эксперты связывают продолжившийся отток средств из Сбербанка и ВТБ с ожиданием ужесточения санкций со стороны США (см. “Ъ” от 8 августа). «Вкладчики привыкли рассматривать вложения в эти банки как очень надежные, но новости про возможность запрета для них операций в долларах США поколебали эту уверенность у части клиентов,— считает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.— В отличие от АБ «Россия» и СМП-банка, которые попали под подобные ограничения ранее, Сбербанк и ВТБ имеют большой объем трансграничного бизнеса и уязвимы к столь жестким санкциям». По его словам, в сложившейся ситуации клиенты сочли «дочки» крупных иностранных банков «тихой гаванью». «Санкционные риски на этот раз были не просто услышаны, а в их пользу «проголосовали» вкладчики, причем в широкой массе, а не только VIP-клиенты»,— полагает независимый банковский аналитик Кирилл Лукашук.

Однако долгосрочным этот тренд в текущей ситуации не станет, ожидает господин Лукашук. «Вопреки ожиданиям, больших оттоков по валюте нет,— соглашается старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов.— Вероятно, повышение ставок оказало сдерживающий эффект». Оттоки по рублевым счетам, по его словам, не носят критического характера и также могут быть купированы недавними повышениями ставок. В августе крупнейшие банки уже подняли ставки по валютным вкладам. В сентябре и октябре для предотвращения дальнейшего оттока банки активно поднимали ставки и по валютным, и по рублевым вкладам (см. “Ъ” от 13 октября).

Источник: Ъ