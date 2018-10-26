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Есть жертвы при обрушении моста в Приморье

Погибшим водитель легкового автомобиля Mazda Demio, который буквально раздавил многотонный грузовик Volvo.

26.10.2018 Фото: primamedia.ru Нет комментариев
 
Есть жертвы при обрушении моста в Приморье

На месте происшествия рабочие разбирают завалы

В результате обрушения моста через реку Осиновка на трассе Владивосток — Арсеньев в Приморье погиб один человек. Эту информацию подтвердил представитель регионального Следственного комитета, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительным сведениям, погибшим является водитель легкового автомобиля Mazda Demio, оказавшегося буквально раздавленным многотонным грузовиком Volvo.

На месте происшествия рабочие продолжают разбор поврежденных частей мостового перехода и искореженных автомобилей. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в район обрушения выехал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Очередной автомобильный мост рухнул в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка. В момент происшествия на сооружении находились автомобили, в ловушке оказались один грузовой и один легковой автомобиль.

Трасса Осиновка — Рудная Пристань краевого значения, соединяет федеральную трассу А370 Хабаровск — Владивосток с такими населенными пунктами, как Анучино, Арсеньев, Кавалерово, Дальнегорск. В качестве объезда можно использовать трассу Черниговка — Реттиховка — Арсеньев. Но есть и короткий объезд — через село Кремово. Очевидцы говорят, что дорога хоть и в плохом состоянии, но пригодна для движения.

Источник: primamedia.ru


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