Ночь искусств в Бердске: мистический квест и фантастический стимпанк

Ежегодная акция «Ночи искусств-2018» пройдет по всей России и в некоторых других государствах в ночь с 4 на 5 ноября. Ее слоган — «Искусство объединяет». Для культурных учреждений всей страны это прекрасная возможность по-новому взглянуть на свои коллекции, заявить о себе, попасть в популярные афиши, привлечь еще больше постоянных посетителей. Библиотеки и дома культуры, маленькие и большие музеи, музыкальные школы и консерватории, галереи и концертные залы, арт-пространства и театры, площадки мегаполисов и сел — все будут открывать искусство для зрителя.

Искусство объединяет: это общая ценность для людей с разными вкусами и разными представлениями о жизни, для детей и взрослых, для знатоков и тех, кто только начинает свой путь. В «Ночь искусств» все становятся единомышленниками: совсем скоро это докажут сотни культурных учреждений по всей стране и тысячи их посетителей.

И Бердск не станет исключением. Вечером в четверг, 4 ноября, откроют свои двери бердские музеи, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в БИХМ. Программа «Ночи искусств» подготовлена так, что интересно будет каждому.

Исторические залы Бердского историко-художественного музея, ул. Спортивная, 9

18:00-18:05

Торжественное открытие «Ночи искусств».

18:30-21:30

Акция «Музыкальные часы».

Каждые полчаса в одном из музейных залов оживет музыкальный экспонат, задача посетителей оказаться в это время рядом с ним, чтобы получить одну из нот. Собравшего все семь нот в завершении акции ждет приз!

18:05-19:00

«Час добрых мастеров»: мастер-классы по искусству декорирования рамок и народным ремеслам.

19:00-20:30

Квест «Город добрых дел».

Один или вместе с друзьями получи маршрутный лист, пройди по маршруту, выполни задания, узнай интересные факты об истории нашего города и получи билет на диафильм-сеанс!

19:00-20:30

Музейный диафильм-сеанс «Фильм для добрых друзей».

Диафильмы для тех, кто помни,т что это и тех, кто ни разу этого не видел.

20:30-21:50

Концерт авторской песни «Дорогою добра».

21:50-22:00

Закрытие «Ночи искусств»: вручаем призы!

Арт-зал Бердского историко-художественного музея, ул. Спортивная, 11

18:00-22:00

Художественный проект «Рисуем, глядя на картину Ардалиона Кузьмина», в рамках акции «Спасем картину вместе».

В 2018 году железнодорожный вокзал Бердска и картина «Дореволюционный транспорт», на которой известный художник Ардалион Кузьмин изобразил железнодорожный вокзал с привокзальной площадью, отмечают свои юбилеи: 105 и 35 лет. Один старше другого ровно в три раза! И если вокзал вошел в федеральные проекты по реконструкции, то реставрация картины вот уже второй год осуществляется лишь благодаря помощи бердчан и гостей города — участников музейной благотворительной акции «Спасем картину вместе». На собранные в 2017 году средства приглашенным реставратором была проведена консервация картины, второй этап — восстановление красочного слоя — требует больших затрат. «Ночным» посетителям предложат не только поддержать благотворительную акцию, внеся свой вклад в реставрацию, но и, глядя на картину Кузьмина, нарисовать свои «привокзальные сюжеты».

19:00 -20:00

Презентация выставки арт-объектов в стиле стимпанк «Механические животные» и встреча с автором работ Игорем Шевченко.

Завораживающие своим видом фантастические существа «Саламандра», «Вепрь», «Муха» из шестеренок, пружинок, стальных деталей, кожи и стекла, заселят арт-зал музея на весь ноябрь. Но лишь в «Ночь искусств» эти существа оживут: задвигают лапами и челюстями, в их глазах вспыхнет огонь, а животное под названием «Коррупция» поглотит в своем бездонном чреве очередную купюру.

19:00-22:00

Благотворительная акция «Автограф».

Еще одна добрая акция, направленная на сбор средств для переоформление в новые багетные рамы картин, хранящихся в фондах музея без возможности быть представленными на выставках. Их авторы уже ушли из жизни, это были талантливые художники, но, к сожалению, у них не было возможности оформить свои картины в достойные рамы. В январе посетителям были представлены восемь преобразившихся акварелей художника-фронтовика Ивана Панкратьева — это был первый вклад бердчан в сохранение художественного наследия. Каждый участник акции получил в благодарность открытки с автографами современных художников, выставки которых проходили в бердском музее. В «Ночь искусств» все желающие принять участие в акции получат открытку с фотографией механических животных и автографом Игоря Шевченко.

20:00-22:00

Концерт Хорошей музыки.

Музей истории Бердского радиозавода, ул. Ленина, 89/8, 7 этаж

18:00-19:00

«Час доброй памяти».

Презентация фильма «Не стареют душой». Уникальный фильм о бердских ветеранах войны и труда «Не стареют душой» снял писатель-фронтовик Ефим Евгеньевич Медведев. Время создания: 1984-1985 годы. Завершив работу над фильмом, автор передал кинопленку в бердский городской архив на хранение. Спустя 33 года — в канун 9 мая 2018 года — фильм был восстановлен режиссером Татьяной Свиридовой и впервые показан современным зрителям. Никогда ранее бердчане не видели «в живую» Бердск советской эпохи — только на фотографиях. Помимо главных героев фильма — ветеранов войны и труда — в кинохронику попали десятки бердчан, чьи имена не названы в закадровом тексте.

19:30-20:30

Научно-популярная лекция «Нелинейная физика и ее проявления во Вселенной».

Читает сотрудник Института ядерной физики СО РАН и кафедры прикладной и теоретической физики НГТУ Георгий Остреинов. Он расскажет о явлениях нелинейной физики в земных и космологических масштабах. Свойства нелинейных систем, если объяснять все максимально упрощенно, зависят от интенсивности протекающих в них процессов. Нелинейными являются законы движения как планет, так и электронов в атомах. Существует ли порядок в хаосе? Можно ли изучать то, что по определению неопределимо?

21:00-22:00

«Добрые крылья» — мероприятие от выставки «Живые бабочки».

18:00-22:00

Квест «Путешествие в историю радиозавода».

Каждый из пришедших получает маршрутный лист с вопросами, ответы на которые можно найти в экспозиции. Правильно ответившие на вопрос получают раритетный значок «Вега», который был выпущен еще в период работы завода — до 1999 года.

Музей «Театр Бирюкова», ул. Кирова, 1

18:00-22:00

Театрализованный квест «Рукописи не горят» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Такое может свершиться только в «Ночь искусств». Мистические встречи с ожившими булгаковскими героями. Вас встретят Маргарита и Мастер, которому вы сможете помочь восстановить рукописи… Рукописи, которые не горят. Мастер и самый загадочный квест «Ночи искусств-2018» ждет именно вас!