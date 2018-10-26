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Советы по выбору зимней куртки дало Роскачество

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Советы по выбору зимней куртки дало Роскачество

Верхняя одежда с наполнителем из пуха или пухо-перовой смеси вызывает сложности при стирке и сушке, поскольку при намокании пух образует комки и долго высыхает.

26.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Советы по выбору зимней куртки дало Роскачество
Роскачество разработало детальные рекомендации по выбору верхней теплой одежды, основываясь на проведенных исследованиях. Советы опубликованы на сайте организации в пятницу, 26 октября.

В первую очередь, нужно обратить внимание на внутреннюю часть куртки. Изделия с синтетическим наполнителем достаточно просты в уходе: их легко стирать и сушить, за счет того что волокна поглощают воду в минимальных количествах. Миграция наполнителя (когда он «лезет» наружу) практически отсутствует, а также он не сбивается в комки. Кроме того, он не вызывают аллергию.

Верхняя одежда с наполнителем из пуха или пухо-перовой смеси вызывает сложности при стирке и сушке, поскольку при намокании пух образует комки и долго высыхает. Однако эти изделия имеют небольшой объем и высокие тепловые характеристики, а сами значительно легче синтетических наполнителей.

По словам дизайнера Дениса Симачева, при выборе пуховика следует обратить внимание на соотношение пуха и пера: чем больше в утеплителе пера, тем куртка холоднее и тяжелее.

Чтобы пух не выбивался из куртки, она должна иметь многослойную структуру. Например, материал верха, пуховой наполнитель в чехле, который равномерно распределен по поверхности изделия, и подкладочная ткань. Предотвратить миграцию пуха также может правильная простежка куртки: лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями установлено на отметке 15 см.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы ткани для верха были водо- и ветронепроницаемыми для сохранения тепловых свойств. Для сохранения комфортности при перепадах температуры ткань должна быть также воздухо- и паропроницаемой. Этим свойствам отвечают мембранные и смесовые ткани.

Куртка не должна стеснять движения, иначе это приведет к поломке фурнитуры. Выбирать куртку лучше на размер больше, в таком случае она будет комфортней при носке и дольше прослужит. При выборе размера нужно учесть, что изделие надевается еще на какую-либо одежду.

Надежнее всего остановить свой выбор на застежке-молнии, поскольку она плотно скрепляет борта пуховика и позволяет сохранить тепло. Основная молния на куртке должна иметь двухстороннюю защиту из ткани, а на уровне подбородка — текстильную вставку.

 


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