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Путин создал Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ

Фонд разместят в Москве и будут финансировать из федерального бюджета с 2019 года.

26.10.2018 Фото: кремлин.ру 2 коммент.
 
Путин создал Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

«В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства, постановляю… Считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Также документом устанавливается, что учредителями Фонда являются Минпросвещения России и федеральное агентство по делам национальностей.

«Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отмечается в документе.

Согласно указу, учредителям фонда в трехмесячный срок нужно утвердить его устав.

Также правительству поручено за три месяца утвердить составы правления и попечительского совета Фонда, а также обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого фонду, и передачу указанного имущества. Кроме того, обеспечить размещение фонда в Москве и его финансирование, начиная с 2019 года, за счет федерального бюджета.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. nso

    Ну у этого то хоть название благозвучное) а так, остаётся только догадываться, сколько в москве развелось фондов, институтов и прочих заведений, питающихся от нашего несчастного бюджета :(

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  2. ПЕНС

    Кормушка кому нибудь…

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