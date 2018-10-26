Путин создал Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
«В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства, постановляю… Считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Также документом устанавливается, что учредителями Фонда являются Минпросвещения России и федеральное агентство по делам национальностей.
«Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отмечается в документе.
Согласно указу, учредителям фонда в трехмесячный срок нужно утвердить его устав.
Также правительству поручено за три месяца утвердить составы правления и попечительского совета Фонда, а также обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого фонду, и передачу указанного имущества. Кроме того, обеспечить размещение фонда в Москве и его финансирование, начиная с 2019 года, за счет федерального бюджета.
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Ну у этого то хоть название благозвучное) а так, остаётся только догадываться, сколько в москве развелось фондов, институтов и прочих заведений, питающихся от нашего несчастного бюджета
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Кормушка кому нибудь…
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