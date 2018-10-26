4 км дорог отдал в управление муниципальной структуре мэр Бердска

Закрепил за бердским муниципальным Управлением жилищно-коммунального хозяйства на праве оперативного управления автодороги города глава Бердска Евгений Шестернин 16 октября 2018 года. В список вошли как центральнеы, так и отдаленные автодороги. Директор УЖКХ Максим Совбанов в ближайшее время зарегистрирует государственное право оперативного управления дорогами. Контроль за исполнением постановления главы возложен на вице-мэра Бердска по вопросам экономического развития Жанну Шурову.

В список дорог, закрепленных за муниципальным УЖКХ вошли — 150 метров улицы Брусничной, 140 метров улицы Виноградной, 230 метров переулка Больничного, 235 метров улицы Березовой, 120 метров улицы Клюквенной, 200 метров улицы Ежевичной, 317 метров улицы Водосточной, 175 метров улицы О. Кошевого, 120 метров Привокзальной площади, 180 метров улицы Черничной, 270 метров улицы Песчаной, 200 метров улицы Школьной, 940 метров улицы Парижской Коммуны, 226 метров улицы Лермонтова, 200 метров улицы Озерной, 217 метров улицы Орджоникидзе.

Всем указанным дорогам присвоены номера государственной регистрации права в июле и августе 2018 года.