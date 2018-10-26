Сахар резко подскочил в цене

Резкое повышение оптовых цен на сахар началось в сентябре этого года. Аналитические материалы Минсельхоза свидетельствуют о том, что на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 руб. за 1 кг. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%. В материалах министерства причина роста не указана, не прокомментировали удорожание сахара и в пресс-службе Минсельхоза.

Рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка, признает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, несмотря на то что после 24 сентября в большинстве регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на уровне 35 руб. за 1 кг. Повышение оптовых цен подтверждают и в российском офисе французской Sucden, которая, в частности, производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для предприятий Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Heineken.

Не сахарный год

Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы, объясняет Иванов. В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было засеяно 1,13 млн га. При этом урожайность сахарной свеклы на юге страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 25%, до 371,6 ц с 1 га. В результате Россия, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6–6,1 млн т. Дефицита сахара Иванов, впрочем, не ожидает: у России сохраняется не менее 200 тыс. т избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. т она импортирует из других стран, прежде всего из Белоруссии. С учетом этого Россия даже сможет направить на экспорт порядка 150–200 тыс. т сахара.

Помогла Белоруссия

В сезоне 2017/18 урожай сахарной свеклы был хороший и сахара в России было произведено 6,6 млн т при внутреннем потреблении 6-6,1 млн т. Образовавшийся на рынке профицит сахара привел к тому, что цены на него начали падать. Решить проблему помогла Белоруссия, которая согласилась выкупить у России «лишний» свекловичный сахар и загрузить им свои заводы, ограничив импорт тростникового сахара-сырца.

Месяц назад на рынке началась паника, которая была связана с очень низкой урожайностью сахарной свеклы в Краснодарском крае — этот регион обеспечивает 25% производства сахара, рассказывает финансовый директор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров. По его словам, плохой урожай свеклы в регионе связан с сильной засухой. Когда стало понятно, что в Центральной России ситуация лучше, содержание сахара в свекле высокое, прогнозы производства стали увеличиваться, добавляет Тихомиров, предупреждая, однако, что экспорт сахара в этом сезоне может сократиться.

Дефицит сахара и рост цены на внутреннем рынке может быть создан и искусственно за счет того, что российские производители сахара решат воспользоваться дефицитом в соседнем Казахстане, с которым у России единое экономическое пространство, утверждает один из собеседников РБК. Казахстан пользовался льготой в рамках ЕАЭС и мог беспошлинно ввозить сахар-сырец из третьих стран (в России пошлина составляет $140–250 за тонну), но с 2019 года этого не будет. Кроме этого, с 1 августа 2018 года была отменена льгота для некоторых участников свободной экономической зоны по беспошлинному импорту белого сахара из-за пределов ЕАЭС, и теперь такой сахар при ввозе в Казахстан облагается пошлиной $340 за тонну, как и в России. В результате о критической ситуации начали заявлять производители: в сентябре у закупщиков осталось сахара «на пять-семь дней», а «через две недели» сахар закончится в торговых сетях, приводили казахские СМИ слова начальника управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурена Абибулаева. В Министерстве национальной экономики Казахстана дефицит сахара и рост цен опровергали, сообщали СМИ.

Карамель и леденцы

Рост цен на сахар уже обеспокоил производителей кондитерских изделий. Как сообщил РБК исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин, сейчас на уровне профильных ассоциаций АСКОНД и Союзроссахар ведутся консультации по ситуации на рынках сахара. Представитель Союзроссахара не ответил на запрос РБК.

Любое повышение стоимости сырья приводит к росту себестоимости производства и снижению рентабельности, говорит председатель совета директоров группы «Конфаэль» Ирина Ильдарханова. Она напоминает, что в этом году для кондитеров из-за ослабления рубля уже подорожало импортное сырье. Повышение цен на сахар, по мнению Ильдархановой, больше всего ударит по недорогому сегменту кондитерских изделий, которые почти целиком состоят из сахара, — карамели и леденцам. Подорожание кондитерских изделий потребитель ощутит на себе не сразу, оно будет постепенным, считает эксперт.

Что происходит в рознице?

Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах: по информации Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6%, до 42,7 руб. 1 кг. Впрочем, по сравнению с октябрем прошлого года цены выросли только на 5%. Данные Росстата свидетельствуют о том, в сентябре розничные цены на сахарный песок были ниже, чем год назад: 41,1 руб. против 42,6 руб. за 1 кг. Однако данных за октябрь у Росстата еще нет. Розничные цены традиционно реагируют на динамику оптовых с некоторым запозданием, указывает Иванов.

В X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), по словам ее представителя, рост закупочных цен на сахар фиксируют с начала сентября. Но этот рост был смягчен самим ретейлером, и розничная стоимость сахара остается стабильной, уверяют в группе. В сети «Ашан» отказались от комментария. Представители сетей «Магнит», «Дикси», «Лента», Metro Cash & Carry на запрос не ответили.

Сахарный песок входит в перечень социально значимых продуктов, для которых государство может установить предельные розничные цены на 90 дней, если в течение месяца этот продукт подорожал хотя бы в одном регионе более чем на 30%. Всего в перечне, закрепленном постановлением правительства №530 от 15 июля 2010 года, 24 продукта, в том числе хлеб, куриные яйца, питьевое молоко, морковь, яблоки, несколько видов мяса и рыбы.

Грядущий дефицит

Мировые цены на сахар находятся на низком уровне, но на глобальных рынках также наметился рост, свидетельствуют данные ИКАР. Цены растут на фоне ожиданий дефицитного мирового баланса по сахару после двух сезонов профицита. По предварительной оценке, дефицит сахара в сезоне 2019/20 составит 7,2 млн т при потреблении 189,6 млн т.

Источник: РБК