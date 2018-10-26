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Скончался Николай Караченцов

Артист ушел из жизни за день до своего 74-летия.

26.10.2018 Фото: © Федор Савинцев/ТАСС Один комментарий
 
Скончался Николай Караченцов

Николай Караченцов, 2004 год

Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сказал он.
«Николай Петрович скончался сегодня», — подтвердила агентству супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». На его счету много театральных работ, включая спектакль «Юнона и Авось».

28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Очень хороший актер…Царствия небесного.Жене,столько лет продлевающей ему жизнь,соболезнования и низкий поклон…

    Thumb up 1 Thumb down 0

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