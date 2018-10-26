Уйдут на осенние каникулы в разное время школьники Бердска

У бердских школьников заканчивается первая четверть. Скоро каникулы.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела образования городского УО Марина Вишневская, управление образования разослало по шклолам примерный график каникулярных периодов с рекомендованными сроками осенних каникул с 5 по 11 ноября.

Но образовательные организации в зависимости от своего учебного плана, имеют право отправлять детей на каникулы по своему усмотрению.

Дети в 13 школах Бердска будут отдыхать с 5 по 11 ноября, а учащиеся Экономического лицея — с 30 октября по 5 ноября.

На зимних каникулах бердские школьники будут отдыхать с 31 декабря по 12 января.

Каникулы — это прекрасный повод для детей провести время весело и интересно.

Дворец культуры «Родина» 4 ноября ждет ребятишек на сказочное шоу с ростовыми куклами и артистами цирка. В тот же день в бердском историко-художественном музее состоится «Ночь искусств» — с 18.00 до 22.00 музейщики проведут интересные программы для детей и взрослых.