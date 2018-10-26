Труп утонувшего рыбака ищут спасатели Бердска

Днем 24 октября 49-летний житель Ордынского района Новосибирской области отправился на рыбалку, которая закончилась трагедией. Полицейские Ордынского района попросили спасателей-водолазов Бердска обследовать дно Обского водохранилища в указанном месте. Очевидец происшествия рассказал, приехавшим на помощь спасателям Бердска, что видел, как лодка переворачивается, а ее владелец падает в воду.

— От начальника полиции по Ордынскому району Новосибирской области поступила заявка с просьбой оказать помощь в поиске утонувшего жителя района при очевидных обстоятельствах. Мужчина вышел на лодке в залив Обского водохранилища в районе села Милованово Ордынского района Новосибирской области, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного отряда Бердска Сергей Козин.

Вчера, 25 октября 4 спасателя ПСО Бердска, трое из которых водолазы, начали поиски тела утонувшего мужчины. Водолазы провели под водой 2, 5 часа, с наступлением сумерок они вернулись на базу. Сегодня утром другая группа бердских спасателей- водолазов продолжила происки рыбака.

— Точную информацию, где это произошло свидетель не смог сказать в силу того, что он видел трагедию под углом. Примерное место показал. Лодка не была закреплена маяком, ее унесло. Глубина там примерно 2-3 метра. Дно чистое, без кустов и бревен. На этом участке есть небольшое течение. Это увеличивает шанс того. Что тело могло отнести по течению, — констатировал Сергей Козин.

Подробности в ближайшее время.