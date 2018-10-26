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16 млн рублей унес грабитель из дома экс-главы таможенной службы РФ

Преступник в маске, камуфляжном плаще и с пистолетом напал на супругу Андрея Бельянинова. Кроме денег он вынес из дома в Новой Москве 30 коллекционных монет.

26.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
16 млн рублей унес грабитель из дома экс главы таможенной службы РФ

Неизвестный в плаще и с пистолетом ограбил дом экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве на сумму более 16 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

«Жена председателя Евразийского банка развития Андрея Бельянинова Людмила обратилась в полицию в среду вечером и сообщила, что в их дом в поселении Сосенское проник неизвестный, выстрелил в пол и похитил 15 миллионов рублей, по 10 тысяч долларов и евро, а также около 30 коллекционных монет», — сказал собеседник агентства.

По словам женщины, преступник был в маске и плаще камуфляжного цвета.

В пресс-службе столичной полиции факт преступления по указанному адресу подтвердили, но фамилий не назвали.

«С 20.00 до 21.00 неизвестный в матерчатой маске с прорезями для глаз неустановленным путем проник в дом и похитил принадлежащие заявительнице денежные средства и ювелирные изделия «, — говорится в релизе столичного главка МВД РФ.

По данным полиции, вооружен грабитель был «предметом, похожим на пистолет». Об ущербе официально не сообщается.

Бельянинов руководил Таможенной службой с 2006 по 2016 годы. Ушел в отставку на фоне коррупционного скандала: следователи тогда провели обыски в самой ФТС и дома у главы службы по делу о контрабанде алкоголя. Позже стало известно, что Бельянинова допросили как свидетеля, но никаких обвинений предъявлять не стали.

Ныне Бельянинов возглавляет Евразийский банк развития — международную финансовую организацию, учрежденную Россией и Казахстаном для «содействия развитию рыночной экономики».

Источник: РИА Новости


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