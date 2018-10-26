50 млн долларов требует уволенная за расизм телеведущая из США

Уволенная с канала NBC телеведущая Мегин Келли потребовала с телекомпании 50 миллионов долларов, пишет TMZ.

Издание отмечает, что до расторжения контракта, срок которого заканчивался бы через год и десять месяцев, журналистка получала 25 миллионов долларов в год. По информации журнала, адвокат телеведущей Брайан Фридман намерен позвонить в телекомпанию с требованием выплатить Келли всю зарплату, полагающуюся ей по договору.

Ранее СМИ сообщили, что телекомпания NBC уволила журналистку, бравшую в 2017 году интервью у Путина, за высказывания про «излишнюю политкорректность в США». По информации Daily Mail, сумма, на которую Келли могла бы рассчитывать в случае опровержения нарушения с ее стороны, могла бы составить 69 миллионов долларов.

Источник: РИА Новости