Уйдут на осенние каникулы в разное время школьники Бердска
16 млн рублей унес грабитель из дома экс-главы таможенной службы РФ
6 млрд рублей вернут в виде налоговых вычетов налогоплательщикам Новосибирской области
Труп утонувшего рыбака ищут спасатели Бердска
Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за «похищенную воду» взыскивает по суду КБУ Бердска
50 млн долларов требует уволенная за расизм телеведущая из США
Новый парк: Рощу возле школы №11 облагородят волонтеры в Бердске
Служебные квартиры давать врачам предложили общественники Бердска
Дачников ликвидируют с 1 января 2019 года
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