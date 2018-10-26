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Минздрав нагрянет с проверкой в поликлиники по жалобам в СМИ жителей Новосибирской области

Глава регионального минздрава проверил очереди в регистратуру поликлиники, на которую жаловались новосибирцы. Константин Хальзов уверен, что все решается управленческими мерами.

26.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Минздрав нагрянет с проверкой в поликлиники по жалобам в СМИ жителей Новосибирской области

В регистратуре ЦГБ Бердска всегда очереди

Внеплановую проверку работы городской клинической поликлиники № 13 провел министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 25 октября. Проверку министр инициировал после жалоб посетителей на возникновение очередей в регистратуру в утренние часы – эта практика станет регулярной.

В министерство здравоохранения Новосибирской области поступило обращение от жителей Северо-Чемского жилмассива, прикрепленных к «ГКП № 13», на возникновение очередей в регистратуру в утренние часы. Константин Хальзов, неожиданно посетивший поликлинику в 8 часов утра, отметил, что больших очередей в регистратуре нет, но добавил, что организация работы должна быть построена таким образом, чтобы у людей вообще не было необходимости стоять в очереди для получения талона к специалисту.

«Очереди в регистратуру за направлением к врачу – это почти всегда сбой в организации разделения потоков пациентов, нерациональном распределении времени приема узких специалистов. В данной поликлинике, проблему очереди можно решить конкретными административными мерами», – отметил министр здравоохранения Новосибирской области.

Константин Хальзов также добавил, что теперь практика его внезапных проверок поликлиник, в том числе и по сообщениям СМИ, станет регулярной, сообщили в пресс-службе регионального правительства.


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