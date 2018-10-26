Новый парк: Рощу возле школы №11 облагородят волонтеры в Бердске

Волонтерам пришлось немало поработать, чтобы очистить рощу от мусора
Волонтерское движение расширяет свои границы в Бердске. Совет волонтеров был организован в бердской Общественной палате и теперь значится как один из успешных проектов.
По словам председателя Совета волонтеров Александра Криволуцкого, их организация за небольшой период времени провела 19 мероприятий.
— Задача была познакомиться и подружиться с общественными организациями города, — отметил Криволуцкий.
Автор видео Галина Панчева
Александр Сергеевич рассказал, как проходило становление их общественной организации. В январе посетили семинар проектных идей по муниципальному гранту. В феврале участвовали в коммуникативном тренинге в Новосибирске. В марте помогали инвалидам-колясочникам на соревнованиях по фехтованию среди юниоров. Тогда они только знакомились с общественными организациями и думали, где взять волонтеров. «Гражданский диалог» в Экспо-центре в марте посетили 12 волонтеров. Принимали участие в избирательной компании. В марте помогали на спартакиаде в детской юношеской школе. В апреле прошла первая встреча инвалидов-колясочников на базе «Веги». Собрали 22 человека. В апреле шесть руководителей общественных организаций прошли курсы по правовому и финансовому обеспечению некоммерческих организаций. Получили удостоверения. В составе 200 человек вышли на весенний субботник. Наводили порядок возле роддома и в роще в районе школы №11. 1 мая 120 волонтеров участвовали в демонстрации, 9 мая более 80 вышли на празднование Дня Победы. В мае посетили форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока. В мае две недели ребята из «100 друзей», «Шанса» и «Доброхота» убирали территорию города от сухостоя. На Дне бревна в июне волонтеры убирали береговую зону от топляка. Было и много других добрых дел и интересных встреч.
В сентябре волонтеры опять убирали рощу возле школы №11. В их задачу входило открыть рощу для проходимости, ведь там ходят ученики, акцентировал Александр Сергеевич. Роща была вся закрыта порослью, отметил волонтер.
— В совете родилась такая идея: если нам отдадут эту рощу, то несколько организаций готовы подключиться и облагородить ее. Было бы здорово, — подчеркнул Криволуцкий.
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