Новый парк: Рощу возле школы №11 облагородят волонтеры в Бердске

Волонтерское движение расширяет свои границы в Бердске. Совет волонтеров был организован в бердской Общественной палате и теперь значится как один из успешных проектов.

По словам председателя Совета волонтеров Александра Криволуцкого, их организация за небольшой период времени провела 19 мероприятий.

— Задача была познакомиться и подружиться с общественными организациями города, — отметил Криволуцкий.

Автор видео Галина Панчева



Александр Сергеевич рассказал, как проходило становление их общественной организации. В январе посетили семинар проектных идей по муниципальному гранту. В феврале участвовали в коммуникативном тренинге в Новосибирске. В марте помогали инвалидам-колясочникам на соревнованиях по фехтованию среди юниоров. Тогда они только знакомились с общественными организациями и думали, где взять волонтеров. «Гражданский диалог» в Экспо-центре в марте посетили 12 волонтеров. Принимали участие в избирательной компании. В марте помогали на спартакиаде в детской юношеской школе. В апреле прошла первая встреча инвалидов-колясочников на базе «Веги». Собрали 22 человека. В апреле шесть руководителей общественных организаций прошли курсы по правовому и финансовому обеспечению некоммерческих организаций. Получили удостоверения. В составе 200 человек вышли на весенний субботник. Наводили порядок возле роддома и в роще в районе школы №11. 1 мая 120 волонтеров участвовали в демонстрации, 9 мая более 80 вышли на празднование Дня Победы. В мае посетили форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока. В мае две недели ребята из «100 друзей», «Шанса» и «Доброхота» убирали территорию города от сухостоя. На Дне бревна в июне волонтеры убирали береговую зону от топляка. Было и много других добрых дел и интересных встреч.

В сентябре волонтеры опять убирали рощу возле школы №11. В их задачу входило открыть рощу для проходимости, ведь там ходят ученики, акцентировал Александр Сергеевич. Роща была вся закрыта порослью, отметил волонтер.

— В совете родилась такая идея: если нам отдадут эту рощу, то несколько организаций готовы подключиться и облагородить ее. Было бы здорово, — подчеркнул Криволуцкий.