КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам комнату 89137154359 Елена
Продам срочно
Продам 2-ю в новом доме с отличным ремонтом!
Продам 2-комнатную квартиру
продам 2-х т.8913 382-3640
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Уйдут на осенние каникулы в разное время школьники Бердска

16 млн рублей унес грабитель из дома экс-главы таможенной службы РФ

6 млрд рублей вернут в виде налоговых вычетов налогоплательщикам Новосибирской области

Труп утонувшего рыбака ищут спасатели Бердска

Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за «похищенную воду» взыскивает по суду КБУ Бердска

50 млн долларов требует уволенная за расизм телеведущая из США

Новый парк: Рощу возле школы №11 облагородят волонтеры в Бердске

Служебные квартиры давать врачам предложили общественники Бердска

Дачников ликвидируют с 1 января 2019 года

Цена на проезд в обещественном транспорте в час пик вырастет в России

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Новый парк: Рощу возле школы №11 облагородят волонтеры в Бердске

В сентябре волонтеры очистили рощу от мусора и сделали ее проходимой. Теперь хотят сделать ее красивой. (ВИДЕО)

26.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Новый парк: Рощу возле школы №11 облагородят волонтеры в Бердске

Волонтерам пришлось немало поработать, чтобы очистить рощу от мусора

Волонтерское движение расширяет свои границы в Бердске. Совет волонтеров был организован в бердской Общественной палате и теперь значится как один из успешных проектов.

По словам председателя Совета волонтеров Александра Криволуцкого, их организация за небольшой период времени провела 19 мероприятий.

— Задача была познакомиться и подружиться с общественными организациями города, — отметил Криволуцкий.

Автор видео Галина Панчева

Александр Сергеевич рассказал, как проходило становление их общественной организации. В январе посетили семинар проектных идей по муниципальному гранту. В феврале участвовали в коммуникативном тренинге в Новосибирске. В марте помогали инвалидам-колясочникам на соревнованиях по фехтованию среди юниоров. Тогда они только знакомились с общественными организациями и думали, где взять волонтеров. «Гражданский диалог» в Экспо-центре в марте посетили 12 волонтеров. Принимали участие в избирательной компании. В марте помогали на спартакиаде в детской юношеской школе. В апреле прошла первая встреча инвалидов-колясочников на базе «Веги». Собрали 22 человека. В апреле шесть руководителей общественных организаций прошли курсы по правовому и финансовому обеспечению некоммерческих организаций. Получили удостоверения. В составе 200 человек вышли на весенний субботник. Наводили порядок возле роддома и в роще в районе школы №11. 1 мая 120 волонтеров участвовали в демонстрации, 9 мая более 80 вышли на празднование Дня Победы. В мае посетили форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока. В мае две недели ребята из «100 друзей», «Шанса» и «Доброхота» убирали территорию города от сухостоя. На Дне бревна в июне волонтеры убирали береговую зону от топляка. Было и много других добрых дел и интересных встреч.

В сентябре волонтеры опять убирали рощу возле школы №11. В их задачу входило открыть рощу для проходимости, ведь там ходят ученики, акцентировал Александр Сергеевич. Роща была вся закрыта порослью, отметил волонтер.

— В совете родилась такая идея: если нам отдадут эту рощу, то несколько организаций готовы подключиться и облагородить ее. Было бы здорово, — подчеркнул Криволуцкий.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Уйдут на осенние каникулы в разное время школьники Бердска 16 млн рублей унес грабитель из дома экс-главы таможенной службы РФ КБУ против МК «Сибиряк»: Иск за воду в 170 млн рублей снижен до 63 млн

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика