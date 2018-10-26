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2 млн россиян страдают ожирением

В это число входят 322 тыс. детей, отметила вице-премьер, Татьяна Голикова.

26.10.2018 13 коммент.
 
2 млн россиян страдают ожирением
Число россиян с диагнозом ожирение составляет около 2 млн человек, 322 тыс. из них — дети. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6% и составило практически 2 млн человек, среди которых 322 тыс. — это дети», — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила о создании специального мониторинга за качеством питания россиян. Также планируется, что появится ресурс, где граждане смогут получать объективную информацию о продуктах питания.

Источник: ТАСС


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    Так фуражным зерном кормить- и не то будет! :-D

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    • Аноним

      Во-первых, потому что люди с низким достатком не могут позволить себе купить качественные продукты, приходится покупать продукты с содержанием ГМО, различных добавок, пальмовых жиров. Во-вторых, всем известно, что фрукты и овощи должны составлять минимум треть ежедневного рациона, а при нашем климате более полугода мы можем кушать в основном импортные или отечественные, но выращенные искусственно, фрукты и овощи, которые стоят очень дорого. Поэтому люди и покупают хлеб, молоко, каши, а на зелень денег уже нет.

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      • Аноним

        В большей степени — да. Потому что богатые могут позволить себе есть дорогую диетическую еду. Заниматься своим телом в спортивных залах, не жалея денег. И толстые среди них только при условии какой то болезни или совсем уж наплевательского отношения к себе. А бедному не из чего выбирать, покупает дешевую еду, а это хлеб, макароны… Тренажерные залы ему не по карману. Отсюда и ожирение.

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        • Аноним

          ещё добавлю стрессы. Постоянные стрессы в жизни малообеспеченных слоёв — где взять денег на то, на это, проблемы с работой, кредиты и прочее. А стрессы обычно заедают… булками и сладостями… :(

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        • Алесандр

          А нет такого что гены и здоровье.Дальше будет хуже.Нет натур продуктов в питание.

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    • Сосед

      Молодцы! Очень хорошие оправдания! Лопайте фураж дальше :P Клетчатка, витамины и микроэлементы не только во фруктах. Ах, да — это же надо на огороде подвигаться. А надо же жир пооткладывать. На тренажерные залы и гантели денег нема — замените например полторашками с водой. Для многих упражнений (отживания например) вообще ничего, кроме желания, не требуется. Эх, вы — люди-человеки, трясите жиром дальше :-D

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      • просто я

        У половины людей вся жизнь — сплошное отживание…
        Да, кстати, чтоб дачку купить, надо тоже денежек вложить: поближе тысяч 800, подальше — тысяч 200 за землицу с домиком-сарайкой и туалетом.
        А чтоб урожай сохранить еще и погреб прикупить надо, это еще тысяч 80.
        Вот и получается, что на огороде подвигаться — это затраты посерьезней спортзала и покупных овощей.

        Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Аноним

    Если говорить о русских людях , то при недостаточных средствах , питание несбалансированное , как правило . В рационе много мучного , картофеля , мало мяса , овощей — фруктов , рыбы . Так как , денег маловато , то и на поддержание формы тоже не хватает . Подчас и прием пищи становится привычным и доступным развлечением , на что — то более глобальное — отдых , путешествия — опять средств не остается . Вот и получается замкнутый круг .

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    • Аноним

      Много вы видели богатых и успешных ожиревшими? жиреют от тупости, серости и однообразия существования…..

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      • Алесандр

        Посмотрите картины классиков,русские женщиины и мужики были в теле.А сейчас дохляк и дохлая которые сами себя ели носят о физ работе вообще говорить не хочу.Сплрт зал дает мускулатуру но не выносливость!

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  3. Аноним

    Бедные вынуждены есть самые дешевые продукты, которые дёшевы из-за условно съедобного пищевого сырья самого низкого качества, например, пальмовое масло, которое не усваивается организмом, а сразу переходит в жир.

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  4. просто я

    А может госпожа Голикова запретит ввоз в РФ пальмового масла, например?

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  5. Аноним

    Стресс и учащённое сердцебиение, полученные после похода в городскую поликлинику, заедала-убирала вредной едой в виде чипсов. Если такие походы-стрессы случались чаще, то точно, ходила бы переваливаясь с боку на бок, как пекинская утка ;) .

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