2 млн россиян страдают ожирением

Число россиян с диагнозом ожирение составляет около 2 млн человек, 322 тыс. из них — дети. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6% и составило практически 2 млн человек, среди которых 322 тыс. — это дети», — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила о создании специального мониторинга за качеством питания россиян. Также планируется, что появится ресурс, где граждане смогут получать объективную информацию о продуктах питания.

Источник: ТАСС