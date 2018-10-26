2 млн россиян страдают ожирением
Живущих постоянно на дачах перепишет мэрия Бердска
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Так фуражным зерном кормить- и не то будет!
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Во-первых, потому что люди с низким достатком не могут позволить себе купить качественные продукты, приходится покупать продукты с содержанием ГМО, различных добавок, пальмовых жиров. Во-вторых, всем известно, что фрукты и овощи должны составлять минимум треть ежедневного рациона, а при нашем климате более полугода мы можем кушать в основном импортные или отечественные, но выращенные искусственно, фрукты и овощи, которые стоят очень дорого. Поэтому люди и покупают хлеб, молоко, каши, а на зелень денег уже нет.
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В большей степени — да. Потому что богатые могут позволить себе есть дорогую диетическую еду. Заниматься своим телом в спортивных залах, не жалея денег. И толстые среди них только при условии какой то болезни или совсем уж наплевательского отношения к себе. А бедному не из чего выбирать, покупает дешевую еду, а это хлеб, макароны… Тренажерные залы ему не по карману. Отсюда и ожирение.
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ещё добавлю стрессы. Постоянные стрессы в жизни малообеспеченных слоёв — где взять денег на то, на это, проблемы с работой, кредиты и прочее. А стрессы обычно заедают… булками и сладостями…
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А нет такого что гены и здоровье.Дальше будет хуже.Нет натур продуктов в питание.
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Молодцы! Очень хорошие оправдания! Лопайте фураж дальше Клетчатка, витамины и микроэлементы не только во фруктах. Ах, да — это же надо на огороде подвигаться. А надо же жир пооткладывать. На тренажерные залы и гантели денег нема — замените например полторашками с водой. Для многих упражнений (отживания например) вообще ничего, кроме желания, не требуется. Эх, вы — люди-человеки, трясите жиром дальше
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У половины людей вся жизнь — сплошное отживание…
Да, кстати, чтоб дачку купить, надо тоже денежек вложить: поближе тысяч 800, подальше — тысяч 200 за землицу с домиком-сарайкой и туалетом.
А чтоб урожай сохранить еще и погреб прикупить надо, это еще тысяч 80.
Вот и получается, что на огороде подвигаться — это затраты посерьезней спортзала и покупных овощей.
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Если говорить о русских людях , то при недостаточных средствах , питание несбалансированное , как правило . В рационе много мучного , картофеля , мало мяса , овощей — фруктов , рыбы . Так как , денег маловато , то и на поддержание формы тоже не хватает . Подчас и прием пищи становится привычным и доступным развлечением , на что — то более глобальное — отдых , путешествия — опять средств не остается . Вот и получается замкнутый круг .
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Много вы видели богатых и успешных ожиревшими? жиреют от тупости, серости и однообразия существования…..
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Посмотрите картины классиков,русские женщиины и мужики были в теле.А сейчас дохляк и дохлая которые сами себя ели носят о физ работе вообще говорить не хочу.Сплрт зал дает мускулатуру но не выносливость!
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Бедные вынуждены есть самые дешевые продукты, которые дёшевы из-за условно съедобного пищевого сырья самого низкого качества, например, пальмовое масло, которое не усваивается организмом, а сразу переходит в жир.
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А может госпожа Голикова запретит ввоз в РФ пальмового масла, например?
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Стресс и учащённое сердцебиение, полученные после похода в городскую поликлинику, заедала-убирала вредной едой в виде чипсов. Если такие походы-стрессы случались чаще, то точно, ходила бы переваливаясь с боку на бок, как пекинская утка .
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