Дачников ликвидируют с 1 января 2019 года

С 1 января в России больше не будет дачников, но к этому не готовы ни сами дачники, ни их товарищества.

Всего два месяца остается до вступления в силу нового закона о ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд. Он придет на смену действующему с 1998 года закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Чем меньше времени остается до того момента, как дачники начнут жить по новым правилам, тем больше новый закон обрастает леденящими кровь слухами: всех дачников в России ликвидируют, членские взносы обложат налогом, дома начнут сносить без суда и следствия, из членов товарищества могут исключить в один момент… А теперь среди садоводов и огородников распространился слух: все правоустанавливающие документы на землю и постройки после 1 января 2019 года окажутся незаконными и их нужно будет менять. Есть ли хоть доля правды в этих слухах? Есть, говорят эксперты.

«Название «дачное товарищество» упраздняется, — поясняет председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. — Из девяти ныне существующих форм объединений дачников остаются только две — садоводческое и огородническое товарищество. Разница между ними большая. В садоводческих можно строить дома для постоянного проживания и регистрироваться в них. В огороднических — лишь выращивать овощи и фрукты. Вновь создаваемые товарищества нужно будет регистрировать только в одной из двух названных форм в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков».

Главным учредительным документом объединения дачников является устав. «Сроки внесения изменений в учредительные документы законом не ограничены. Это можно сделать и в 2019-м, и в 2020-м и 2024-м году. Но изменения все равно будут, даже если товарищество как было садоводческим или огородническим, так и остается, — уточняет исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев. — Вот лишь несколько серьезных изменений: с 1 января следующего года отменяются вступительные, паевые и дополнительные взносы, общие собрания в форме уполномоченных, наличные платежи в кассу СНТ, выдача председателем доверенностей на право голосования. И все это нужно отразить в уставах товариществ».

С 1 января 2019 года такая форма, как «дачное товарищество», упраздняется. Но, как добавляет юрист по вопросам садоводческих объединений Михаил Ольдер, чем «старше» устав, тем раньше нужно вносить в него изменения. «Например, о территории товарищества, кадастровом квартале, сайтах и электронной почте информации в уставах, принятых 25 лет назад, еще не могло быть, а эта информация важна для сегодняшней деятельности СНТ», — говорит он. И обращает внимание на тот момент, что приведение учредительных документов (уставов) СНТ в соответствие новому закону не является реорганизацией (то есть изменением организационно-правовой формы) этих юридических лиц. «Меняются наименования объединений, а также содержание отдельных положений устава. Все садоводческие, огороднические объединения граждан в силу Гражданского кодекса являются видом товарищества собственников недвижимости, поэтому организационно-правовая форма у них не меняется», — подчеркивает Ольдер.

Нужно ли дачникам идти в Росреестр и просить поменять документы на собственность? «Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, — это свидетельство о праве собственности на землю. Наименование и организационно-правовая форма объединения дачников в них не указывается, поэтому документы менять не нужно», — уточняет адвокат Владимир Старинский. «Не меняется и вид разрешенного использования земельных участков: участки «для дачного строительства» приравниваются к участкам «для ведения садоводства», — добавляет Михаил Ольдер.

Но в некоторых случаях реорганизация все-таки будет. «Если на одной территории СНТ было создано второе юридическое лицо, но без земли, то это юрлицо подлежит ликвидации, — подчеркивает Никита Чаплин. — Очень часто на фоне конфликтов владельцев участков одно СНТ «раскалывалось» на два. При этом оппозиционная группа регистрировала второе юридическое лицо, и в итоге часть владельцев участков оставалась членами первоначального товарищества, а остальные — вступали во вновь созданное СНТ. Но имущество общего пользования-то у всех одно — одни дороги, одни мусорные баки, один пожарный пруд, один насос, да и земля одна. И начинался хаос. Мусор не вывозится, дороги приходят в упадок, членские взносы не собираются. Новый закон положит этим дрязгам конец. Одна территория — одно товарищество».

Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, — это свидетельство о праве собственности на землю. Этот документ менять не нужно

Но если «отколовшихся» юрлиц можно будет ликвидировать по иску того товарищества, которому первоначально был предоставлен земельный участок, то если на одной территории существуют два СНТ и у каждого свой земельный участок и своя инфраструктура, тогда все сложнее. Необходимо проводить полноценную процедуру разделения одного товарищества на два: для этого на общем собрании принимается решение о реорганизации и утверждается разделительный баланс, после чего первоначальное товарищество ликвидируется, а вместо него создаются два новых юридических лица.

Источник: РГ