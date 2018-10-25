«Курьер. Среда. Бердск» стал официальным вестником мэрии

На внеочередной сессии 25 октября депутаты горсовета рассматривали проект о внесении изменений в Устав Бердска во втором чтении. Большинством голосов депутаты проголосовали за внесение в Устав газеты «Курьер. Среда. Бердск» как источник официального опубликования.

Как рассказала руководитель юротдела бердской мэрии Марина Бортникова, 19 апреля 2018 года был принят проект о внесении изменений в устав Бердска в первом чтении. Проведены публичные слушания и на сентябрьской сессии рассмотрен проект решения во втором чтении. Но в последующем он был отменен. Проведены дополнительные публичные слушания в связи необходимостью дополнения источника официального опубликования. 23 октября публичные слушания прошли, 24 октября комиссия по уставу изменения, которые были озвучены на публичных слушаниях, рассмотрела, одобрила. Изменения внесены в представленный проект.

— Мы приводим устав Бердска в соответствие с законом 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и дополнительно включаем вопрос об источнике официального опубликования, то есть дополняем газету «Курьер. Среда. Бердск» и дополнительное сетевое издание — портал минюста РФ. Проект мы подробно рассматривали на комитетах, — сообщила Марина Александровна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ООО «Издательский дом «БукЪвица» выиграло открытый аукцион на распространение официальной информации муниципальных органов власти и теперь будет публиковать нормативные и правовые акты мэрии и горсовета.

Издание, которому принадлежит «Курьер», вдвое понизило начальную цену аукциона — до 480 тыс. рублей.