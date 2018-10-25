Ломался 4 раза за месяц изувечивший российских болельщиков эскалатор в метро Рима

Вышедший из строя эскалатор на одной из центральных станций римского метро в момент, когда на нем находились болельщики ЦСКА, ломался четыре раза в течение одного месяца. Как сообщает в четверг газета Il Messaggero, неполадки быстро устранялись, а обслуживающая компания заверяла, что все оборудование в норме.
Как указывает газета, в ходе инцидента во вторник вечером перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» не сработал ряд механизмов. В частности, должен был сработать автоматический «стоп» после того, как «слетела» первая ступенька эскалатора. Более подробные технические детали о динамике происшествия будут ясны после изучения информации с так называемого черного ящика, установленного под бегущей лентой.
Как пишет издание, на проанализированных кадрах записи камер видеонаблюдения не видно, чтобы российские болельщики прыгали на эскалаторе, о чем заявляли некоторые прохожие сразу после инцидента. Как заявил Il Messaggero один из инженеров, который специализируется на обслуживании эскалаторов, даже в этом случае должен был сработать механизм автоматической остановки.
В результате аварии эскалатора пострадали более 20 человек, 19 были госпитализированы. Из них 16 — граждане РФ, большая часть которых уже выписана из больниц. По данным посольства России, под строгим медицинским контролем остаются трое пострадавших, еще трое могут быть в скором времени выписаны.
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