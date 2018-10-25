Отказаться от пенсии теперь имеет право депутат Госдумы

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, позволяющий парламентариям добровольно отказываться от доплат к пенсиям.

С 1 января 2019 года от доплаты к пенсиям могут отказаться парламентарии, которые по объему социальных гарантий в зависимости от должности приравниваются к премьер-министру, зампреду правительства или министру.

В июле информация о размерах пенсий и зарплат депутатов была официально раскрыта на сайте Госдумы. Средняя зарплата депутатов в 2018 году составляет 388 тыс. рублей, а пенсия — 46,6 тыс. рублей для тех, кто отработал не менее одного или двух созывов. Депутаты, который отработали в парламенте больше 10 лет, получат пенсию 63 581 рубль.

Депутат, который не отработал в Госдуме хотя бы один созыв полностью, то есть был депутатом меньше пяти лет, не получит депутатской пенсии. Также такую пенсию не получают депутаты, которые были осуждены за совершение преступлений.

Депутат, который отработает от пяти до 10 лет (один созыв длится пять лет) получит 55% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы (55% от 84,7 тыс. рублей). Если депутат отработает свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения (75% от 84,7 тыс. рублей).

Источник: Интерфакс