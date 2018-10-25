Сломала шейку бедра «выпавшая» из автобуса старушка в Бердске
Ломался 4 раза за месяц изувечивший российских болельщиков эскалатор в метро Рима
Не построят многоквартирный дом под видом частного в Бердске
Впервые в России новую методику имплантации кардиостимулятора применили хирурги Новосибирска
«Курьер. Среда. Бердск» стал официальным вестником мэрии
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Отказаться от пенсии теперь имеет право депутат Госдумы
Тонну мяса ежемесячно привозит бизнесмен в собачий приют «Надежда» Бердска
За «резиновые офисы» ввели уголовную ответственность в России
67 млн рублей на погашение кредиторки дали из бюджета КБУ Бердска