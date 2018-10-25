67 млн рублей на погашение кредиторки дали из бюджета КБУ Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин 16 октября подписал постановление о выделении муниципальному Комбинату бытовых услуг субсидии в размере 67 млн рублей. Деньги пойдут на ликвидацию кредиторской задолженности предприятия.

Бюджета города обязан финансовое обеспечивать (возмещать) затраты, связанные с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, организациям коммунального комплекса в сфере теплоснабжения на территории Бердска. Кроме того, глав города, принимая решение, учитывал мнение областной комиссии по подготовке объектов ЖКХ к зиме.

-Предоставить субсидию муниципальному унитарному предприятию «Комбинат бытовых услуг» (далее — МУП «КБУ») на ликвидацию кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией Бердска и министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области… в сумме 67 047 684 рубля 21 копейка, в том числе, — сказано в постановлении мэра.

63,7 млн рублей из этой суммы — выделит региональный бюджет, а 3,3 млн — городской. Деньги КБУ получит после заключения договора. Контролировать перевод средств и исполнение постановление поручено вице-мэру по экономике Жанне Шуровой.