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67 млн рублей на погашение кредиторки дали из бюджета КБУ Бердска

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67 млн рублей на погашение кредиторки дали из бюджета КБУ Бердска

Этими деньгами главное коммунальное предприятие города сможет рассчитается перед поставщиками ресурсов за подготовку к зиме.

25.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
67 млн рублей на погашение кредиторки дали из бюджета КБУ Бердска

МУП КБУ — предприятие, отвечающее за тепло- и водоснабжение, а также канализацию Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин 16 октября подписал постановление о выделении муниципальному Комбинату бытовых услуг субсидии в размере 67 млн рублей. Деньги пойдут на ликвидацию кредиторской задолженности предприятия.

Бюджета города обязан финансовое обеспечивать (возмещать) затраты, связанные с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, организациям коммунального комплекса в сфере теплоснабжения на территории Бердска. Кроме того, глав города, принимая решение, учитывал мнение областной комиссии по подготовке объектов ЖКХ к зиме.

-Предоставить субсидию муниципальному унитарному предприятию «Комбинат бытовых услуг» (далее — МУП «КБУ») на ликвидацию кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией Бердска и министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области… в сумме 67 047 684 рубля 21 копейка, в том числе, — сказано в постановлении мэра.

63,7 млн рублей из этой суммы — выделит региональный бюджет, а 3,3 млн — городской. Деньги КБУ получит после заключения договора. Контролировать перевод средств и исполнение постановление поручено вице-мэру по экономике Жанне Шуровой.


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