Не построят многоквартирный дом под видом частного в Бердске

На внеочередной депутатской сессии 25 октября разгорелись споры о внесении изменений в Устав Бердска. Касались они правил землепользования и застройки.

— Мы приводим устав Бердска в соответствие с законом 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и дополнительно включаем вопрос об источнике официального опубликования, то есть дополняем газету «Курьер. Среда. Бердск» и дополнительное сетевое издание — портал минюста РФ. Проект мы подробно рассматривали на комитетах, — сообщила депутатам руководитель юротдела Марина Бортникова.

Содокладчик Бортниковой депутат Сергей Онищенко отметил, что проект рассмотрели на всех комитетах. И попросил коллег поддержать его. Но члены комитета по промышленности заговорили о поправке.

Председатель комитета по промышленности Владимир Голубев коротко озвучил поправку. Речь идет о строительстве. Он отметил, что исключается пятый пункт в части дополнений по поводу уведомлений и всего остального (теперь не нужно брать разрешение на строительство, требуются уведомление на начало и завершение строительства и на изменение параметров планируемого строительства, — прим. ред.) . Комитету необходимо разобраться, что это за уведомления. Членов комитета смущал вопрос об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению.

— Если кто-то готов нам это все пояснить, возможно, мы и снимем эту поправку, — подчеркнул Голубев.

Автор видео Галина Панчева



— На комитете мы единогласно проголосовали за то, чтобы исключить пятый пункт. Я разобрался в вопросе. Хотел бы поддержать администрацию, потому что есть логика в нормативно-правовых актах. Мы вносим изменения в устав. Содержание устава регламентируется базовым законом 131. Здесь в данном случае внесены поправки в градостроительный кодекс, что повлекло изменения в 131 ФЗ в части полномочий администрации. В соответствие с законом мы обязаны внести в устав изменения, которые повлек законопроект. Мы не можем это не принять. Толкование поправок следующее. Поправки призваны упорядочить индивидуальное жилищное строительство. Они устанавливают единое требование к строительству жилых домов на земельных участках, предоставленных в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также строительство жилых и садовых домов на садовых участках. Определены максимальные параметры жилого дома: количество надземных этажей не более трех, высота не более 20. Это должно быть отдельно стоящее здание. Такой подход позволит решить проблему возведения под видом индивидуального жилищного строительства многоквартирных домов. Есть логика законодателей в том, чтобы обезопасить администрацию от того, чтобы под видом индивидуального частного строительства строили многоквартирные дома, — подчеркнул член депутатского комитета по промышленности Михаил Винтер.

Среди депутатов разгорелись споры. Против скоропалительного решения по принятию проекта без поправки выступала Елена Белова. Ей противоречил Михаил Винтер, утверждая, что все нужно привести в соответствие с законом.

Автор видео Галина Панчева



Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Зоя Родина, отметила, что когда присутствует на сессии в Бердске, у нее складывается впечатление, что регламенты везде разные.

— Сейчас рассматривают этот вопрос. Каждый комитет его обсуждал. Были приняты решения. Профильный комитет сегодня выходит с предложением. Есть сроки поступления поправок. Было время, чтобы принять их и рассматривать на комитете этот вопрос с учетом поправок. Ваши отсрочки, рассмотрения и вновь рассмотрения мне всегда интересны. Есть регламент? — спросила у спикера бердского горсовета Валерия Бадьина Зоя Родина.

Бадьин ответил, что срока для поправок нет. Валерий Георгиевич предложил принять данный проект за основу. За это проголосовало большинство депутатов.

По словам Марины Бортниковой, изменения в уставе необходимо привести в соответствие с законодательством — это обязанность.

Автор видео Галина Панчева



Свой комментарий по данному вопросу дал начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Автор видео Галина Панчева



— Законодательством внесены изменения в части разрешения на строительство. Теперь разрешение на строительство не требуется, требуется уведомление на начало и завершение строительства и на изменение параметров планируемого строительства. К параметрам относятся: количество этажей, высота, отступы от границ и площадь застройки, — объяснил Каравайцев.

Представитель бердской прокуратуры Юлия Золотарева пояснила, что в любом случае привести устав в соответствие с законодательством необходимо. То, что некоторые комитеты не разобрались с порядком, это ничего не изменит. Если в устав изменение не будет внесено, тогда он не будет соответствовать федеральному закону, но полномочия у администрации такие будут в силу градостроительного законодательства.

— Мы просто затянем приведение устава в соответствие с законодательством, — акцентировала Золотарева.

Комитет по промышленности снял свою поправку. Большинством голосов проект о внесении изменений в устав Бердска был принят.