Бросила 1,5-годовалого сына гражданка Украины в подъезде дома в Подмосковье

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области задержана мать 1,5-годовалого мальчика, найденного 14 октября 2018 года в подъезде города Щелково. Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

На допросе следователю подозреваемая сообщила, что ввиду сложной жизненной ситуации и материальных трудностей оставила своего малолетнего сына возле подъезда одного из многоэтажных жилых домов Щелково. После этого отправилась на поезде к подруге в город Саратов. По ее возвращении она была задержана оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области на площади трех вокзалов в Москве.

Также в ходе допроса стало известно, что подозреваемая является гражданкой Украины и на территории Российской Федерации постоянного места жительства не имеет, проживала с сыном в Щелково по различным адресам.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается биологический отец ребенка, продолжается сбор характеризующего материала.