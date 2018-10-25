До сотрясения мозга и перелома челюсти били школьника подростки в Бердске

Ночью в минувшее воскресенье, 21 октября, в приемный покой бердской ЦГБ поступил 16-летний избитый подросток. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный врач горбольницы Юрий Краморов.

— Сейчас он находится у нас в стационаре на лечении, — сообщил Юрий Николаевич.

Из компетентных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что подростки избили школьника до сотрясение мозга, двойного перелома челюсти и носа. Драка началась в доме бывшей одноклассницы подростка. Та попросила помочь выдворить из ее дома выпившую компанию. Между сверстниками завязался конфликт, который перерос в неравную драку. Пока трое подростков избивали противника, четвертый держал дверь, чтобы жертва не смогла выбраться на свободу.

Все же школьнику удалось убежать и добраться до своего дома. Родители доставили пострадавшего сына в больницу. В происшествии разбирается полиция Бердска.

Подробности — в ближайшее время.