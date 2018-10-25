В три раза дешевле оказалась цена «роковой земли» экс-начальника полиции Бердска

О порядочности и честности рассказала суду жена обвиняемого экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко сегодня, 25 октября. Судья Татьяна Васюхневич выслушала характеризующие показания обвиняемого его женой Ольгой Решетниковой.

Напомним, что бывшего главного полицейского и его дочь обвиняют в махинациях с муниципальной землей. Показания всех заявленных свидетелей обвинений суд уже допросил, исследовал материалы уголовного дела. Обвиняемые дали показания по уголовному делу в минувший вторник, 23 октября.

Ольга Решетникова подтвердила, что у дочери Проценко от первого брака Екатерины Песляк рушилась семья.

Автор видео Марина Волкова



— Муж с дочерью каждый день общаются. У них близкие, теплые отношения. У него трое детей. Для нас норма, что дети, пусть и взрослые, приходят к нам и рассказывают о своих проблемах. Екатерина часто приходила к нам с сыном, ночевала у нас после ссор с мужем. Сейчас они находятся на стадии развода. Вместе не живут. Мой муж честный и порядочный человек, — рассказала о муже Ольга Николаевна.

Защитник обвиняемого Николай Муштин попросил приобщить к уголовному делу награды и медали Сергея Проценко за участие в боевых действиях, отличие в службе правоохранительных органов и за вклад в развитие города Бердска. Судья Татьяна Васюхневич приобщила к делу и удостоверение ветерана боевых действий Проценко.

Автор видео Марина Волкова



— Я сделал адвокатские запросы на стадии следствия в администрацию Бердска с просьбой разъяснить, что значит «элитная лесопарковая зона», которой мэрия признала земельный участок № 2 по улице Тимирязева, 7. Как выяснилось, такого понятие не существует. Земельный участок относится к зоне Ж-1 — индивидуальное жилое строительство. Прошу это приобщить к материалам дела, — констатировал Николай Муштин.

Доверитель Екатерины Песляк адвокат Павел Лузан ходатайствовал о приобщении к материалам уголовного дела копию и оригинал заявления Екатерины Песляк в адрес мэрии Бердска, с просьбой расторгнуть договор купли-продажи на землю. А также экспертизу ООО «Социально-правового центра» о реальной рыночной стоимости земельного участка №2 по улице Тимирязева Нового поселка, которая составила 820 тысяч рублей.

Кроме того, полагаясь на мнение эксперта центра, Павел Лузан заявил, что оценка по рыночной стоимости участка на стадии следствия, проводимая следователями криминалистического отдела Следственного комитета, является недостоверной.

— Вызывает сомнения данная экспертиза. Экспертами на стадии следствия не учтены индивидуальные особенности земельного участка. Исходя из этой оценки к участку подведены все коммуникации. Хотя согласно сведениям муниципального Комбината бытовых услуг Бердска, тариф за один погонный метр подключения электричества составляет 7 667 рублей, подключить воду возможно только на расстоянии 200 метров от участка. Стоимость одного погонного метра за эту услугу составляет 8 150 рублей. Возможность подключения к теплосети отсутствует вовсе, — заключил Павел Лузан.

Прокурор Бердска Анна Белова ходатайствовала о допросе двух следователей, которые проводили оценку рыночной стоимости данного участка, оценив его почти в три раза дороже. 30 октября суд допросит двоих следователей и расспросит о методах и расчетах применяемых при оценке участка.