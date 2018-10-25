В три раза дешевле оказалась цена «роковой земли» экс-начальника полиции Бердска
Защита обвиняемого в махинациях с землей Сергея Проценко провела независимую экспертизу. Стоимость земельного участка 820 тыс. рублей, а не 2,4 млн. Суд допросит следователей, проводивших оценку земли.
Обвиняемый Сергей Проценко с дочерью Екатериной Песляк и защитой Николаем Муштиным
О порядочности и честности рассказала суду жена обвиняемого экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко сегодня, 25 октября. Судья Татьяна Васюхневич выслушала характеризующие показания обвиняемого его женой Ольгой Решетниковой.
Напомним, что бывшего главного полицейского и его дочь обвиняют в махинациях с муниципальной землей. Показания всех заявленных свидетелей обвинений суд уже допросил, исследовал материалы уголовного дела. Обвиняемые дали показания по уголовному делу в минувший вторник, 23 октября.
Ольга Решетникова подтвердила, что у дочери Проценко от первого брака Екатерины Песляк рушилась семья.
Автор видео Марина Волкова
— Муж с дочерью каждый день общаются. У них близкие, теплые отношения. У него трое детей. Для нас норма, что дети, пусть и взрослые, приходят к нам и рассказывают о своих проблемах. Екатерина часто приходила к нам с сыном, ночевала у нас после ссор с мужем. Сейчас они находятся на стадии развода. Вместе не живут. Мой муж честный и порядочный человек, — рассказала о муже Ольга Николаевна.
Жена бывшего главного полицейского Бердска дала показания в суде
Защитник обвиняемого Николай Муштин попросил приобщить к уголовному делу награды и медали Сергея Проценко за участие в боевых действиях, отличие в службе правоохранительных органов и за вклад в развитие города Бердска. Судья Татьяна Васюхневич приобщила к делу и удостоверение ветерана боевых действий Проценко.
Автор видео Марина Волкова
— Я сделал адвокатские запросы на стадии следствия в администрацию Бердска с просьбой разъяснить, что значит «элитная лесопарковая зона», которой мэрия признала земельный участок № 2 по улице Тимирязева, 7. Как выяснилось, такого понятие не существует. Земельный участок относится к зоне Ж-1 — индивидуальное жилое строительство. Прошу это приобщить к материалам дела, — констатировал Николай Муштин.
Доверитель Екатерины Песляк адвокат Павел Лузан ходатайствовал о приобщении к материалам уголовного дела копию и оригинал заявления Екатерины Песляк в адрес мэрии Бердска, с просьбой расторгнуть договор купли-продажи на землю. А также экспертизу ООО «Социально-правового центра» о реальной рыночной стоимости земельного участка №2 по улице Тимирязева Нового поселка, которая составила 820 тысяч рублей.
Кроме того, полагаясь на мнение эксперта центра, Павел Лузан заявил, что оценка по рыночной стоимости участка на стадии следствия, проводимая следователями криминалистического отдела Следственного комитета, является недостоверной.
— Вызывает сомнения данная экспертиза. Экспертами на стадии следствия не учтены индивидуальные особенности земельного участка. Исходя из этой оценки к участку подведены все коммуникации. Хотя согласно сведениям муниципального Комбината бытовых услуг Бердска, тариф за один погонный метр подключения электричества составляет 7 667 рублей, подключить воду возможно только на расстоянии 200 метров от участка. Стоимость одного погонного метра за эту услугу составляет 8 150 рублей. Возможность подключения к теплосети отсутствует вовсе, — заключил Павел Лузан.
Прокурор Бердска Анна Белова ходатайствовала о допросе двух следователей, которые проводили оценку рыночной стоимости данного участка, оценив его почти в три раза дороже. 30 октября суд допросит двоих следователей и расспросит о методах и расчетах применяемых при оценке участка.
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А Песляк эту землю по какой цене выставила на продажу? Тогда еще следователи землю не оценивали.
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Да… только ее не купили. Так то выставить можно за сколько угодно.
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Люди с мозгами
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дело не в сумме. дело в организованной схеме.
какая разница 10 рублей или 100 рублей.
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Не понимаю , если развелись , то все , пшел на …
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Рыночная стоимость с 2,4млн.руб. снизилась до 0,82млн.руб. При рыночной стоимости земельного участка 0,82млн.руб. подняла на аукционе годовую аренду этого участка свыше 4млн.руб., выходит заранее знала, что вносить аренду в казну не будет.
В моменте не сходится или тактика перехода «Особо крупного ущерба» в «Крупный ущерб».
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Помнится мне , что на заседании от 28 августа Песляк просила изменить время прогулок и время общения с мужем. Надо их привлечь за то , что изворачиваются и придумывают всё новые и новые сказки.
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ООО «Социально-правового центр» — эта компания не является оценочной организацией, она на соответствует ФЗ 135 об оценочной деятельности. Следовательно любой заключение сделано этой организацией является фантиком. Согласно сайта, эта организация занимается проведением судебных экспертиз, т.е. по решению суда и только по решению суда в неё могут назначить проведение судебной экспертизы в конкретно поставленными вопросами и в рамках этого решения проводится судебная экспертиза (скорее всего оценщик будет приглашенный). Так что однозначно утверждать насколько завышена или занижена стоимость участка основываясь на СПЦ или догадки следователя невозможно. При определении стоимости участка до назначения судебной экспертизы можно только в рамках ФЗ-135.
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Реальная рыночная стоимость это та стоимость за которую купят на свободном рынке. Цифры оценщиков относительные, т.к. методики для расчётов несовершенные.
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Щас оценщикам на лапу дадут и будет стоить участок меньше миллиона. А это другая часть статьи более мягкая и здравствуйте условно
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Любой отчет можно проверить. Черевато для оценщиков стало косячить.
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По 800 тыс. стоят земельные участки с курятниками 2х3м 60-70-х годов прошлого века, в районе дач Дружба, Радист, Мичуринец — а здесь земля под коттедж за копейки?! Да ну на! Оценщика к ответственности! За фальсификацию!
И ведь не первый раз такие макли — 7 экспертиз, заключения о тяжелой болезни подсудимых, северные справки о зарплате…???
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В повседневной речи цена часто является синонимом стоимости товара.
800 тыс. за землю с курятниками это цена экспозиции.
Реальная цена это цена на базаре, или на свободном рынке, которая выражается количеством денег уплачиваемых за единицу товара.
Цену реальной продажи/покупки товара или сделки с недвижимостью может уточнить только продавец и покупатель на очной ставке, или если проговорятся честно, что действовали на свободных условиях .
В оценке существует определение: «Рыночная стоимость», которая с учётом срока экспозиции объекта продажи, даты оценки и корректировок будет ниже или выше цены экспозиции, но и это не так называемая реальная рыночная цена.
Рыночная стоимость указываемая оценщиками это расчётная величина и зачастую не совпадает с ценой экспозиции.
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Я готов купить этот участок за 820 т.р.
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Аукцион с колёс стартует.
-Кто следующий, кто предложит большую цену?
Так может появиться реальная рыночная цена интересующего объекта.
И это только условно.
Реальная цена будет дана деньгами на свободном рынке в условиях свободной, честной конкуренции не связанной обязательствами сторон.
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Я не оценщик конечно.. Но достаточно наугад открыть любой сайт недвижимости.. Голый участок на южном или в веге стоит 1,2 млн в среднем.. А в новом посёлке в принципе не видела участков свободных. С домиком под снос — 2,5-3 млн
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Надо этой семейке еще пару участков просто подарить…
Папа — герой, у дочери в семье проблемы — почему-бы их всех не оправдать и не помочь-наградить как-то.
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