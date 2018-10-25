Погибла в тройном ДТП 40-летня пассажирка «Лады» на дамбе Новосибирской ГЭС

В Советском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 25 октября.

В четверг через полчаса после полуночи 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по дамбе Новосибирской ГЭС со стороны улицы Приморской. В пути следования он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хино Рейнджер» под управлением 25-летнего мужчины.

После чего автомобиль «Лада Гранта» отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Volvo FH12.

В результате аварии от полученных травм скончалась на месте пассажирка автомобиля «Лада Гранта» – женщина 1977 года рождения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.