КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х на Гранитной 89137456210
продам
продам однокомнатную квартиру
Продам 2х на Гранитной 89137313888 Ирина
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую квартиру в новом доме Микрорайона!
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Погибла в тройном ДТП 40-летня пассажирка «Лады» на дамбе Новосибирской ГЭС

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Матвиенко жестко раскритиковала министра труда за непрофессионализм

Угорели двое детей из-за закрытой печной задвижки в Бердске

Обследуйтесь, чтобы быть здоровым

Путин: прорыв в экономике зависит от эффективности региональных властей

Чтобы ребенок читал книги, читайте сами

Чиновникам разрешили принимать подарки в виде цветов и книг с логотипом госоргана

Тайный отчет Контрольно-счетной палаты по земле проверяет прокуратура Бердска

Труп россиянки везли на Украину под видом спящего пассажира

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Погибла в тройном ДТП 40-летня пассажирка «Лады» на дамбе Новосибирской ГЭС

Отечественный автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с двумя грузовиками поочередно. Полиция начала доследственную проверку по факту смертельной аварии.

25.10.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий
 
Погибла в тройном ДТП 40 летня пассажирка Лады на дамбе Новосибирской ГЭС

На месте смертельного ночного ДТП

В Советском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 25 октября.

В четверг через полчаса после полуночи 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по дамбе Новосибирской ГЭС со стороны улицы Приморской. В пути следования он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хино Рейнджер» под управлением 25-летнего мужчины.

После чего автомобиль «Лада Гранта» отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Volvo FH12.

В результате аварии от полученных травм скончалась на месте пассажирка автомобиля «Лада Гранта» – женщина 1977 года рождения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Погибла в тройном ДТП 40-летня пассажирка «Лады» на дамбе Новосибирской ГЭС Конкурс «Бердская красавица-2019» Матвиенко жестко раскритиковала министра труда за непрофессионализм

(1) Комментарий

  1. Аноним

    С одной стороны:
    — что там делали грузовики? там вообще запрет…
    — не будь грузовиков — никто бы не погиб
    С другой:
    — не будь грузовиков, не дай бог влетел бы во встречную легковушку — жертв могло оказаться больше

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика