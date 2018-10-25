Обследуйтесь, чтобы быть здоровым

Терапевт - 1 раз в год



Сейчас вряд ли найдется человек, у которого ничего не болит. Но мы зачастую придумываем себе разные отговорки и приходим к врачу, когда уже совсем невмоготу. И подчас диагноз приводит нас в шок. Этого можно избежать, если п ериодически наведываться к доктору. Для того чтобы пройти обследование в Бердске, необязательно выстаивать километровые очереди. В частных клиниках Бердска вас ждут доброжелательные медики, профессионалы своего дела, которые в удобное для вас время проведут необходимое обследование.

Первый доктор, к которому нужно зайти на прием, - это терапевт. После осмотра и разговора с вами он назначит план обследования. После 40 лет два раза в год делайте биохимический анализ крови на холестерин и проверяйте сахар крови. В зависимости от состояния вашего здоровья врач может назначить консультации узких специалистов. По итогам анализов доктор может назначить УЗИ и МРТ. Без них немыслимо ни одно полноценное обследование.

