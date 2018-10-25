Обследуйтесь, чтобы быть здоровым

Профилактические осмотры — залог здоровья и долголетия. Регулярное медицинское обследование позволит исключить рак и другие опасные заболевания.
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Я вас слышу!
Улучшить слух помогают специальные устройства. По мнению бердского сурдоакустика Марии Ивановой, слуховые аппараты бывают двух видов. Одни настраиваются вручную, другие - индивидуально под человека на компьютере. «Ручные» делятся на два подвида: простые аналоговые, и с цифровой обработкой звука и триммерами. Конечно, лучше цифровые, программируемые аппараты. Но перед приобретением устройства его обязательно нужно примерить. Какая модель подойдет именно вам, зависит от степени потери слуха. Для этого проводится обследование.
В специальных центрах делается аудиограмма, показывающая, как человек слышит. И дальше выбирается аппарат и настраивается по аудиограмме. Чтобы обезопасить себя от подделок, требуйте сертификаты на продукцию и гарантийные документы от фирмы-производителя и от фирмы, продающей слуховой аппарат, советует специалист.
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