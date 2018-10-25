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Обследуйтесь, чтобы быть здоровым

Профилактические осмотры — залог здоровья и долголетия. Регулярное медицинское обследование позволит исключить рак и другие опасные заболевания.

25.10.2018 Нет комментариев

Обследуйтесь, чтобы быть здоровым
Профилактические осмотры - залог здоровья и долголетия. Регулярное медицинское обследование позволит исключить рак и другие опасные заболевания.
Терапевт - 1 раз в год

Сейчас вряд ли найдется человек, у которого ничего не болит. Но мы зачастую придумываем себе разные отговорки и приходим к врачу, когда уже совсем невмоготу. И подчас диагноз приводит нас в шок. Этого можно избежать, если периодически наведываться к доктору. Для того чтобы пройти обследование в Бердске, необязательно выстаивать километровые очереди. В частных клиниках Бердска вас ждут доброжелательные медики, профессионалы своего дела, которые в удобное для вас время проведут необходимое обследование.
Первый доктор, к которому нужно зайти на прием, - это терапевт. После осмотра и разговора с вами он назначит план обследования. После 40 лет два раза в год делайте биохимический анализ крови на холестерин и проверяйте сахар крови. В зависимости от состояния вашего здоровья врач может назначить консультации узких специалистов. По итогам анализов доктор может назначить УЗИ и МРТ. Без них немыслимо ни одно полноценное обследование.
Окулист - 1 раз в год

Для взрослых без хронической патологии достаточно осмотра у офтольмолога один раз в год. Регулярная диагностика глазного дна поможет на ранних стадиях выявить глаукому и катаракту.
Обследуйтесь, чтобы быть здоровым
Гинеколог - 1 раз в год

Мазок на флору, кольпоскопия, УЗИ позволят предотвратить эрозию шейки матки, кисту яичников и своевременно выявить половые инфекции.
В 2017 году рак молочной железы среди онкологических заболеваний в Бердске вышел на первое место. В 2017 году врачи диагностировали рак молочной железы у 72 бердчанок. Поэтому ежемесячно с 6 по 12 день менструального цикла проводите самообследование груди. Регулярно пальпируя грудь, вы узнаете ее нормальное состояние и сможете заметить изменения и вовремя обратиться к врачу. Если вы нащупали уплотнения, не пугайтесь и не впадайте в истерику. Большинство опухолей молочной железы, к счастью, не являются раковыми. После 39 лет каждые три года делайте маммографию. Это один из самых информативных методов обнаружения рака груди во всем мире.
Обследуйтесь, чтобы быть здоровым
Стоматолог - 1 раз в полгода

Обследование важно для того, чтобы ваши зубы были в порядке и не нуждались в лечении или удалении. Клиники Бердска работают на современном европейском оборудовании, что дает гарантию точной диагностики и манипуляций. До трех лет рекомендуется приводить ребенка к стоматологу один раз в полгода, с 3 лет - 3-4 раза в год. В этот период зубки молочные изнашиваются, появляется кариес, нужно регулярное наблюдение, чтобы не запускать процесс до хронического.
Не пропустите онкологию!

По статистике, каждый девятый россиянин может заболеть раком. Сейчас в Бердске на диспансерном учете у врача-онколога находится 3211 человек. Хотите обезопасить себя и своих близких - сдавайте кровь на онкомаркеры. Если в анализе уровень белка повышен, это может говорить о раке.
ПСА-исследование крови

К сожалению, в последние годы рак предстательной железы не редкость. В 2017 году у 29 бердчан обнаружена данная патология, в 2016 году - у 31. Реальные шансы «на выздоровление» имеет опухоль на ранних стадиях, поэтому мужчинам после 45 лет нужно обследоваться на исключение рака предстательной железы.
Проходите ПСА-исследование крови на выявление простатоспецифического антигена.
Обследуйтесь, чтобы быть здоровым
важно
На точность результата анализа влияет подготовка к обследованию.
Как правило, забор биоматериала проводится натощак.
Накануне избегайте физических и эмоциональных нагрузок.
Я вас слышу!

Улучшить слух помогают специальные устройства. По мнению бердского сурдоакустика Марии Ивановой, слуховые аппараты бывают двух видов. Одни настраиваются вручную, другие - индивидуально под человека на компьютере. «Ручные» делятся на два подвида: простые аналоговые, и с цифровой обработкой звука и триммерами. Конечно, лучше цифровые, программируемые аппараты. Но перед приобретением устройства его обязательно нужно примерить. Какая модель подойдет именно вам, зависит от степени потери слуха. Для этого проводится обследование.
В специальных центрах делается аудиограмма, показывающая, как человек слышит. И дальше выбирается аппарат и настраивается по аудиограмме. Чтобы обезопасить себя от подделок, требуйте сертификаты на продукцию и гарантийные документы от фирмы-производителя и от фирмы, продающей слуховой аппарат, советует специалист.
Целебная пещера и чудодейственный пар

Оздоровиться и почувствовать себя на морском побережье, где ласковые волны бьются о скалы, можно, не выезжая из Бердска, в соляной пещере. Удобно расположившись в кресле, вы расслабитесь за чтением любимой книжки. В соляной комнате каждый ее сантиметр насыщен ионизированным аэрозолем хлорида натрия, который оказывает чудодейственный эффект на наш организм. Это прекрасная профилактика простудных заболеваний детей и взрослых.
Хочется погорячее? Добро пожаловать в баню и сауну.
В банях и саунах Бердска можно устроить праздник для души, расслабление для тела. В уютной обстановке приятно провести выходные в кругу друзей и родных. А еще это очень полезное времяпрепровождение. Не зря говорят: попарился, словно заново родился.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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