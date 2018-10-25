Поддержать рождаемость на Дальнем Востоке ипотекой и выплатами приказал Путин

Правительству при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и при уточнении госпрограмм предстоит довести до уровня не менее 5,5 процента инвестиционные расходы госпрограмм, направляемых на реализацию мероприятий в регионах Дальнего Востока.

До 30 декабря Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке рождаемости на Дальнем Востоке: снизить ставку по ипотеке для семей с детьми и поддержать региональные бюджеты для повышения размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделения средств при рождении второго ребенка, выплат при рождении третьего или последующих детей, независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости.

Кроме того, до конца года нужно принять правовые акты для продления до 2028 года действия механизма выравнивания цен (тарифов) на электроэнергию до среднероссийского уровня для отдельных потребителей Дальневосточного федерального округа. При этом вводится запрет на выравнивание таких тарифов для потребителей, финансируемых за счет бюджетов.

К марту 2019 года нужно утвердить механизм долгосрочного регулирования тарифов (цен) на электроэнергию, газ и воду для новых проектов на Дальнем Востоке при условии наличия схем развития энергетической и коммунальной инфраструктуры. А к декабрю этого года — внести поправки, определяющие объем господдержки в обеспечении граждан жилыми помещениями, исходя из данных Росстата о стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке дальневосточных регионов.

Глава государства также указал обеспечить строительство грузопассажирских судов для организации сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским, а также для регулярного сообщения между Камчаткой, портами Сахалина, Магаданской области, Приморья и портопунктами Курильских островов.

Необходимо предусмотреть дополнительное финансирование на обеспечение доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и обратно, предоставив право многодетным на перевозки по спецтарифу круглый год. И представить, в случае необходимости, предложения с обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиатоплива — для сдерживания цен на пассажирские перевозки.

Еще президент поручил предусматривать при формировании проекта федерального бюджета ассигнования на субсидии на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы.

К весне следующего года правительству предстоит сформировать в национальных и федеральных проектах (программах) мероприятия и (или) разделы, обеспечивающие достижение значений показателей социально-экономического развития выше среднероссийского по каждому дальневосточному региону, предусмотрев необходимое финансирование. Кроме того, следует создать механизмы стимулирования инвестиций организаций, осуществляющих перевалку угля в портах Дальнего Востока и экспорт угля через эти порты, в создание государственной (муниципальной) инфраструктуры.

Минфину также поручено к 20 декабря проработать вопрос об обеспечении сбалансированности бюджета Еврейской автономной области с учетом необходимости ее участия в реализации нацпроектов (программ).

Источник: РГ