Матвиенко жестко раскритиковала министра труда за непрофессионализм

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко жестко раскритиковала работу министра труда и соцзащиты Максима Топилина во время правительственного часа на заседании верхней палаты, посвященному реализации госпрограммы по социальной поддержке граждан. Госпожа Матвиенко заявила, что ей «не понравились» ответы министра на многие вопросы сенаторов. По ее словам, Максим Топилин «не эксперт» в вопросах, которые он курирует.

Нужно срочно принимать решения, «что делать с морально и физически устаревшей инфраструктурой, которая должна оказывать инвалидам услуги, содержать их», считает спикер СФ. Она рассказала, что «с трудом выбила» у Минфина около 300 млн рублей «на ремонт, остро необходимый, пяти социальных учреждений» в одном из регионов. «Звонит мне министр труда и соцзащиты и вместо того, чтобы сказать «спасибо, поможем», говорит: а я против, не успеют освоить,— сказала Валентина Матвиенко.— Такой подход не принимается!» Министр, по ее словам, должен «так же требовать с правительства» поддержку для регионов: «Это ваша ответственность вместе с субъектами федерации».

Спикер призвала господина Топилина реализовывать госпрограмму так, чтобы «люди чувствовали», чтобы «наконец все дома для престарелых были приведены в надлежащее состояние». «Максим Анатольевич, к этому будет привлечено внимание институтов гражданского общества,— заверила она.— Легкой жизни у вас не будет».

В ходе правительственного часа Максим Топилин сообщил, что в России сократилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, а зарплаты растут «беспрецедентными темпами». Он связал это с исполнением майских указов.

Источник: Ъ