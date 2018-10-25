Угорели двое детей из-за закрытой печной задвижки в Бердске

Утром в четверг, 25 октября, в частном доме на ул. Пушкина в Бердске угорели двое детей. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, ему из больницы поступило сообщение: мальчик в возрасте 4 лет и 7-летняя девочка отравились угарным газом. Пожара не было, уточнил Степоненков.

По его словам, взрослые накануне вечером закрыли задвижку в печном дымоходе. Поэтому угарный газ скопился в жилом помещении. Но родители, почувствовав неладное, вовремя спохватились и примерно в 6ю30 привезли детей в бердскую ЦГБ.

Как рассказал начальник ОНД Бердска, врачи осмотрели пострадавших и отпустили домой — состояние их здоровья не требовала госпитализации.

Последний трагический случай с отравлением угарным газом произошел в Бердске 30 ноября 2017 года. Тогда, задохнувшись, погибла 91-летняя старушка. Там пожарные обнаружили закрытую в печи задвижку.

-По Новосибирской области пик смертей от отравления угарным газом пришелся в 2018 году на февраль и март. 11 человек погибли от этого. Люди в частных домах стараются сохранить тепло и перекрывают дымовой канал. Если он сделан неправильно, то закрытая задвижка полностью исключает выход дыма наружу. И весь угарный газ идет в помещение. Обычно перекрывают на ночь, когда дыма уже нет, остались только угольки в печке, чтобы подольше сохранить тепло, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Степоненков.

Он призывает бердчан быть крайне внимательными, обращать внимание на самочувствие:

-При появлении головной боли, тошноты нужно сразу бить тревогу — проверить задвижку в печи, проветрить квартиру и в случае необходимости обращаться к врачу.

Обычно подобные происшествия случаются в конце года — с октября, когда люди только начинают топить печи, несколько потеряв навыки за лето, пытаются экономить на обогреве и закрывают задвижки.