Чиновникам разрешили принимать подарки в виде цветов и книг с логотипом госоргана

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, устанавливающий перечень допустимых подарков для госслужащих в рамках совершенствования госполитики в области противодействия коррупции.
Как говорится в справке, опубликованной на сайте правительства, в настоящее время законодательство допускает дарение госслужащим и должностным лицам обычных подарков, если их стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
«Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков», — отмечается в сообщении.
В Федеральном законе «О противодействии коррупции» предлагается установить этот перечень.
Законопроектом предусматривается, что будут допустимы подарки в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями.
Так, в правительстве пояснили, что служащим будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Также разрешается принимать цветы.
«К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами», — отметили там.
Законопроект также предполагает, что если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешённых, он будет обязан сообщить об этом своему работодателю. Такие подарки автоматически будут признаваться соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации, муниципальной собственностью, собственностью организаций.
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