Труп россиянки везли на Украину под видом спящего пассажира

Двое мужчин попытались на автомобиле пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы в салоне. Об этом сообщается на фейсбук-странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел на пункте пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области. За рулем машины находился россиянин, а на пассажирском сидении ехал его сын с украинским гражданством.

Во время осмотра салона пограничники обратили внимание на «спящую» на заднем сидении женщину, пристегнутую ремнем безопасности.

Как оказалось в итоге, она была мертва.

По словам мужчин, они везли труп родственницы на Украину, чтобы похоронить ее в Запорожской области.

Водитель предъявил пограничникам свидетельство о ее смерти, выданное в России. Однако пока что мужчин, пересекавших границу, подозревают в убийстве.

Источник: РИА Новости