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Тайный отчет Контрольно-счетной палаты по земле проверяет прокуратура Бердска

Проверка земельного отчета продлится до конца ноября. Комментировать выявленные нарушения пока прокуратура считает преждевременным.

25.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Тайный отчет Контрольно счетной палаты по земле проверяет прокуратура Бердска

Проверка земельного отчета КСП прокурор еще не закончена

До конца ноября прокуратура Бердска проверит засекреченный отчет Контрольно-счетной палаты города. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила помощник прокурора города Юлия Золотарева сегодня, 25 октября.

-У нас существует взаимодействие с горсоветом города. Каждый отчет направляется нам на проверку, — уточнил  прокурор Бердска Роман Сивак.

Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что данный отчет КСП по земле находится на проверке у помощника прокурора Юлии Золотаревой. Комментировать проверку «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора не стала, отметив, что итоговые результаты проверки, скорее всего, будут готовы к концу ноября.

— Нарушения Контрольно-счетная палата выявила, но пока что-либо конкретное сказать нельзя. Проверка еще не закончилась, — сообщила Юлия Александровна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 16 октября комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством и по предложению депутата Владимира Голубева (брат бизнесмена Виктора Голубева — прим. ред.), практически единогласно проголосовал за рассмотрения единственного вопроса повестки без присутствия СМИ.

Депутаты должны были заслушать отчет контрольно-счетной палаты, который касался земельных вопросов.

— Не знаю, что там секретного, все равно на сессии этот отчет слушать будем. На повестке дня только один вопрос — отчет контрольно-счетной палаты по земле. Значит там есть какие-то нехорошие вопросы, — предположила Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» перед заседанием комитета.

Напомним, что очередная сессия депутатов Бердска назначена на 15 ноября. Если прокурорская проверка отчета КСП по земле к этой дате не завершится, то узнать о нюансах отчета можно будет чуть позже. Возможно, депутаты Бердска инициируют внеочередную сессию горсовета.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Тайный отчёт наверняка содержит такие тайны которые никогда никто не узнает :-D 8). Ну за исключением человека шалмана с сердечками :-D

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  2. Аноним

    «Тайный отчет Контрольно-счетной палаты по земле проверяет прокуратура Бердска»

    Ждем тайного ответа по тайному отчету! Блин, это же тайна!!!!

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