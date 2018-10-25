«Тайный отчет Контрольно-счетной палаты по земле проверяет прокуратура Бердска»

Проверка земельного отчета КСП прокурор еще не закончена
До конца ноября прокуратура Бердска проверит засекреченный отчет Контрольно-счетной палаты города. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила помощник прокурора города Юлия Золотарева сегодня, 25 октября.
-У нас существует взаимодействие с горсоветом города. Каждый отчет направляется нам на проверку, — уточнил прокурор Бердска Роман Сивак.
Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что данный отчет КСП по земле находится на проверке у помощника прокурора Юлии Золотаревой. Комментировать проверку «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора не стала, отметив, что итоговые результаты проверки, скорее всего, будут готовы к концу ноября.
— Нарушения Контрольно-счетная палата выявила, но пока что-либо конкретное сказать нельзя. Проверка еще не закончилась, — сообщила Юлия Александровна.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 16 октября комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством и по предложению депутата Владимира Голубева (брат бизнесмена Виктора Голубева — прим. ред.), практически единогласно проголосовал за рассмотрения единственного вопроса повестки без присутствия СМИ.
Депутаты должны были заслушать отчет контрольно-счетной палаты, который касался земельных вопросов.
— Не знаю, что там секретного, все равно на сессии этот отчет слушать будем. На повестке дня только один вопрос — отчет контрольно-счетной палаты по земле. Значит там есть какие-то нехорошие вопросы, — предположила Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» перед заседанием комитета.
Напомним, что очередная сессия депутатов Бердска назначена на 15 ноября. Если прокурорская проверка отчета КСП по земле к этой дате не завершится, то узнать о нюансах отчета можно будет чуть позже. Возможно, депутаты Бердска инициируют внеочередную сессию горсовета.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Тайный отчёт наверняка содержит такие тайны которые никогда никто не узнает 8). Ну за исключением человека шалмана с сердечками
3 0
отчет контрольно-счетной палаты по земле. Значит там есть какие-то нехорошие вопросы: от заката до рассвета
3 0
«Тайный отчет Контрольно-счетной палаты по земле проверяет прокуратура Бердска»
Ждем тайного ответа по тайному отчету! Блин, это же тайна!!!!
1 0