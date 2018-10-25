Уклонист от армии заплатит штраф 40 тыс. рублей по суду в Новосибирске

В Советском районе вынесен приговор по делу об уклонении от военной службы, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин в среду.
Приговором Советского районного суда 23-летний Андрей осужден по ч. 1 ст. 328 УК РФ за уклонение от прохождения военной службы.
Суд признал его виновным в том, что он как гражданин Российской Федерации был поставлен в 2012 году на воинский учет, однако уклонился от призыва, не имея законных оснований для освобождения от призыва на военную службу, без отсрочки от призыва на военную службу.
В суде установлено, что призывник неоднократно с мая 2016 года по ноябрь 2017 года получал повестки для отправки к месту прохождения военной службы.
Однако, не желая служить в армии, мужчина злоупотреблял своим правом, установленным п.7 ст.28 ФЗ «О воинской обязанности». Согласно этой норме решение районной призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию субъекта Российской Федерации или в суд.
Осужденный систематически в течение указанного времени подавал необоснованные жалобы на решение призывной комиссии районного военного комиссариата, не являясь при этом для отправки к месту прохождения военной службы.
Своими умышленными преступными действиями он нарушил порядок комплектования Вооруженных сил РФ и причинил вред обороноспособности Российской Федерации.
Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
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