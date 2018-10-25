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В человеческих экскрементах ученые нашли микропластик

Обнаружили полипропилен, который используется в упаковочной промышленности.

25.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
В человеческих экскрементах ученые нашли микропластик
Впервые ученые обнаружили содержание микропластика в человеческих экскрементах, пишет издание Die Welt 23 октября.

Группа ученых из Венского медицинского университета под руководством Филиппа Швабля совместно с министерством окружающей среды Австрии провела исследование с участием восьми человек в возрасте от 33 до 65 лет, которые вели пищевой дневник и сдавали образцы кала в течение недели.

Ученые обнаружили в среднем около 20 частиц микропластика на каждые 10 граммов кала. Они выявили 9 различных видов пластика. Наиболее распространенными видами были полипропилен (ПП) и полиэтилентерефталат (ПЭТ). ПП в основном используется в упаковочной промышленности. ПЭТ — это материал, из которого изготовлены большинство бутылок. В предыдущих исследованиях в крови человека уже были обнаружены пластификаторы и бисфенол А, выделяемые из пластика. Однако сам микропластик ученые еще не находили.

Каким образом пластик попадает в организм человека, точно еще не установлено. Испытуемые употребляли в пищу продукты, хранившиеся в упаковке из пластика, а также большое количество рыбы и морепродуктов. В организмы морских животных микропластик попадает из воды.

Как сообщало ИА REGNUM, корейские ученые обнаружили микропластик в образцах поваренной соли.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «В человеческих экскрементах ученые нашли микропластик»

    Мы то, что мы едим……….Питание – это основа здоровья, оно влияет не только на физическое здоровье, но также на психику и даже на духовную жизнь.

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