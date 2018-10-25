Чтобы ребенок читал книги, читайте сами

Современные родители бьют тревогу: дети все меньше проводят времени за книгами, а по большей части «сидят» в играх на телефоне или смотрят мультики по планшету. За советом, как привить любовь к чтению детям 7-10 лет «Курьер. Среда. Бердск» обратился в детскую библиотеку.

Не заставляйте читать

— Младший школьный возраст один из самых сложных. В это время ребенок из слушателя и зрителя превращается в настоящего читателя. Порою научить складывать буквы бывает проще, чем вызвать у ребенка привычку проводить свободное время за чтением, — рассказала заведующая детской библиотекой Галина Заковряшина.

По ее мнению, все начинается с семьи. У читающих родителей и дети читают. Но если у сына или дочки не проявляется явного интереса к книгам, не заставляйте. Это может отбить желание на корню. Надо, чтобы ребенок сам захотел. Только тогда он станет настоящим читателем, и чтение будет доставлять ему истинное удовольствие.

Несмотря на то, что ребенок уже научился читать, не оставляйте его один на один с книгой. Порою мы радуемся: «Научился читать, иди читай сам». Можно 20 минут уделить себе, любимой. Но малыш может просто смотреть в книгу, перелистывая страницы.

Немножко хитрите. Начинайте читать вместе, а потом займитесь домашними делами, а ребенок пусть продолжает читать вам вслух. Или читайте по очереди.

Важно!

В младшем школьном возрасте на внеклассное чтение уделяйте ежедневно 20-30 минут.

Заведите ритуал: выберете удобное и уютное место и читайте вместе с ребенком ежедневно. Такая система дает хорошие плоды.

Позвольте ребенку самому выбрать книжку, которая ему интересна.

Не просто читайте, а обсуждайте прочитанное. Не важно в какой шапке герой одет или какие конфеты любит, а помогайте осмыслить прочитанное, порассуждайте, чему учит та или иная ситуация.

Попросите придумать продолжение истории, устройте мини-викторину.

Показывайте ребенку заинтересованность в его чтении. Попросите нарисовать героя или слепить любимый персонаж из пластилина.

Если вы поставите по прочитанной книге домашний спектакль, детвора будет в восторге.

Запишитесь в библиотеку и берите там книги.

Библиотека в помощь

Бердскую библиотеку дети посещают целыми классами.

— Когда ребятишки попадают в атмосферу, где много ярких книг и видят, как их товарищ берет книжку, у них возникает желание тоже стать читателем библиотеки, — добавляет Галина Петровна.

В детской библиотеке вы найдете интересную и замечательно проиллюстрированную детскую литературу, здесь каждый родитель может получить консультацию, какие книги стоит прочитать в том или ином возрасте.

В младшем школьном возрасте дети предпочитают остросюжетные и занимательные произведения.

— Мы открыты для общения. Для родителей у нас есть группа ВКонтаке ЧИТАЙки детской библиотеки Бердска. Давайте вовлекать ребенка в удивительный мир чтения вместе, — призывает Галина Заковряшина.

Топ авторов первого полугодия 2018 года

Холли Вебб. Входит в десятку самых популярных детских писателей в России. Рассказы о животных, о волшебстве, приключениях с первых строчек очаровывают юмором. Крупный шрифт книг подходит для самостоятельного чтения детей.

Дейзи Медоус. Волшебные истории о зверятах вызывают большой интерес у бердских ребятишек.

Новинка-2018

Серии «Понарошкино» Алексея Шевченко погружает детей в события обычного двора. «Сказки козы Люськи», «Подвиг кота Гаврилы» и другие — содержательны и увлекательны. «Отчего дом растет?» «Чем согревают темноту?» дают ответы на многочисленные детские «почему».

Анне-Катрина Вестли. Одна из самых известных книг норвежской писательницы «Мама, папа, восемь детей и грузовик» о семье, где много детей и никогда не бывает скучно. В других книгах она пишет о жизни обычных ребятишек, истории которых любопытны маленьким бердчанам.

Что читают в детстве

Сотрудники бердской библиотеки рассказали, что они любили читать в начальной школе и какую книгу они советуют обязательно прочитать в 7-10 лет.

Ольга Расташанская, библиотекарь:

— У нас очень читающая семья. Любовь к чтению родители прививали личным примером и чтением вслух мне и моим младшим братьям. Во втором классе я очень любила читать «Мастера и Маргариту». Тогда же я познакомилась с творчеством Толстого, в частности с «Анной Карениной». У родителей была хорошая библиотека классической литературы, поэтому я воспитывалась в основном на ней и сказках народов мира. Младшим школьникам советую прочитать «Питера Пэна». В этой книге есть сценарий поведения на все случаи жизни как для ребенка, который хочет остаться подольше в детстве, так и сценарий для ребенка, мечтающего быстрее вырасти. Венд — идеальная старшая сестра. Оставаясь сама ребенком, испытывая все детские желания и увлечения, она умудряется окружать заботой и вниманием своих подопечных, почти как мама.

Ольга Шестакова, библиограф:

— Я видела, как мама, папа и мой старший брат читают и, глядя на ни,х мне тоже хотелось читать. Моя самая любимая книжка в детстве — книжка стихов «Слон и скрипочка» Виталия Татаринова. В начальных классах мне нравилась «Пьют ли рыбу воду?» из серии научно-популярной литературы. И, как любая девочка, очень любила русские народные сказки. Ребятам я бы посоветовала прочитать «Папатеку» Анны Никольской. Она учит ребенка любить своих родителей такими, какие они есть.

Маргарита Шауло, библиотекарь:

— Помню, как моя старшая сестра ходила в библиотеку, и я тоже захотела туда записаться. Это было где-то в 4-5 лет. В младших классах я очень любила сказки: «Волшебник Изумрудного города», «Золушка» и многие другие. Первоклашкам советую прочитать Андрея Усачева — прекрасные сказки, «Умную собачку Соню» и замечательные стихи. Они веселые, интересные и учат хорошему.